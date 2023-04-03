Всеволожский народный театр показал обновленный спектакль «Женитьба»

Первого апреля, в День смеха и в день рождения Николая Васильевича Гоголя, артисты Всеволожского народного драматического театра сделали своим преданным поклонникам потрясающий подарок. В малом зале Центра культуры и досуга они сыграли спектакль «Женитьба» по Н.В. Гоголю.

Премьера постановки состоялась ещё в 2012 году, но спектакль прошёл в обновленном составе и с новыми режиссерскими «изюминками». А значит, вполне можно называть его премьерой, приуроченной ещё и ко Всемирному дню театра!

Такого количества зрителей давно уже не было, хотя все спектакли у нас идут с аншлагами. В переполненном зале не хватило мест для всех желающих, пришлось приносить дополнительные скамейки и стулья. Артисты играли на небольшом пятачке, практически среди зрителей, так что можно было рассмотреть даже мелкие детали костюмов. Впрочем, наших замечательных актеров такой экстрим нисколько не смутил – играли они на невероятном эмоциональном подъеме. Получился настоящий праздник юмора, смех и аплодисменты звучали на протяжении всего спектакля.

Откроем небольшой секрет: на подготовку постановки в обновленном наполовину составе ушел всего один месяц – однако всё прошло без сучка и без задоринки. Как всегда, порадовали Наталья Краскова в роли колоритной свахи Фёклы Ивановны, Анна Кузькина-Рящикова – Агафья Тихоновна, мечтающая выйти замуж, Николай Кожицев, играющий отставного моряка Балтазара Балтазаровича, Елена Прокофьева в роли тётушки невесты, Нина Рудакова – Дуняша, Настя Манаева – Фимка.

Прекрасно справились с ролями Александр Солохин – Анучкин, желающий невесту, непременно владеющую французским, Константин Золотухин – Иван Павлович со смешной фамилией Яичница, Давид Дзидзигури в роли главного жениха Подколёсина и Константин Косарев в роли его приятеля Кочкарёва. С ролью «кушать подано» отлично справился Максим Капелькин. Надо сказать, что к этому спектаклю сделано пять новых мужских ролей, и все актёры сыграли отлично.

Всеволожский народный драматический театр под руководством режиссёра – заслуженного работника культуры РФ Ирины Троицкой и художественного руководителя Александра Маркина в очередной раз порадовал своих поклонников бессмертной классикой. Зрители отблагодарили артистов долгими аплодисментами и криками «Браво!» и, конечно, цветами. А мы хотим поздравить Ирину Анатольевну с 40-летием работы в Доме культуры Всеволожска – в 1983 году она поставила дипломный спектакль – и пожелать ей и её театру новых спектаклей, наград и зрительской любви!

Катерина КАБАНОВА

Фото Всеволожского народного драматического театра