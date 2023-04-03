Всеволожские мастера боевых искусств вернулись с медалями из Беларуси

В Республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки» г. Минска 1 апреля состоялись официальные Международные соревнования по восточному боевому единоборству кобудо, в которых приняли участие спортсмены из 5 стран. Более 300 спортсменов из Всероссийской федерации кобудо и Международной ассоциации кобудо (IKA) боролись за победу на татами.

Спортсмены Клуба боевых искусств «Сатори» (г. Всеволожск) в составе сборной команды России Ленинградской области приняли участие в международных состязаниях разного вида.

Мастер спорта РФ Андрей Кулаковский (президент Клуба боевых искусств «Сатори») и кандидат в мастера спорта РФ Вячеслав Амельянович, вошедшие в судейский корпус соревнований, выступили на торжественной церемонии открытия с показательной программой.

Наши всеволожские спортсмены, как всегда, показали высокие результаты:

НИППОН-КЭМПО (полноконтактные поединки) – тренеры: Лапчук В. С., Хорошков С. В.:

1 место:

Козлов Савелий – 10 лет, свыше 40 кг;

Романчев Илья – 14-15 лет, до 60 кг.

2 место:

Хорошков Егор – 8-9 лет до 36 кг;

Амельянович Вячеслав – 16-20 лет, до 60 кг;

Сангаджи-Горяев Церен – 16-20 лет до 65 кг.

3 место:

Мухин Иван – 16-20 лет до 70 кг.

КАТА ТАЙХО-ДЗЮЦУ (показательные выступления) – тренеры Семенова О. С., Лапчук В. С.:

1 место:

Байдин Ростислав – 16-20 лет;

Сангаджи-Горяев Церен – 16-20 лет.

3 место:

Березин Максим – 16-17 лет;

Павлов Вячеслав – 16-17 лет.

Кумите-предмет (Бои с нунчаку) – тренер Хорошков С. В.:

3 место:

Козлов Савелий – 10 лет;

Хорошков Егор – 9 лет.

Самооборона (тактика и приемы одиночного поединка) тренер Кулаковский А.И.

1 место:

Кулаковский Андрей 50+;

Хорошков Сергей 40+.

Владимир Шемшученко