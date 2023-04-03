Всеволожские мастера боевых искусств вернулись с медалями из Беларуси
В Республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки» г. Минска 1 апреля состоялись официальные Международные соревнования по восточному боевому единоборству кобудо, в которых приняли участие спортсмены из 5 стран. Более 300 спортсменов из Всероссийской федерации кобудо и Международной ассоциации кобудо (IKA) боролись за победу на татами.
Спортсмены Клуба боевых искусств «Сатори» (г. Всеволожск) в составе сборной команды России Ленинградской области приняли участие в международных состязаниях разного вида.
Мастер спорта РФ Андрей Кулаковский (президент Клуба боевых искусств «Сатори») и кандидат в мастера спорта РФ Вячеслав Амельянович, вошедшие в судейский корпус соревнований, выступили на торжественной церемонии открытия с показательной программой.
Наши всеволожские спортсмены, как всегда, показали высокие результаты:
НИППОН-КЭМПО (полноконтактные поединки) – тренеры: Лапчук В. С., Хорошков С. В.:
1 место:
Козлов Савелий – 10 лет, свыше 40 кг;
Романчев Илья – 14-15 лет, до 60 кг.
2 место:
Хорошков Егор – 8-9 лет до 36 кг;
Амельянович Вячеслав – 16-20 лет, до 60 кг;
Сангаджи-Горяев Церен – 16-20 лет до 65 кг.
3 место:
Мухин Иван – 16-20 лет до 70 кг.
КАТА ТАЙХО-ДЗЮЦУ (показательные выступления) – тренеры Семенова О. С., Лапчук В. С.:
1 место:
Байдин Ростислав – 16-20 лет;
Сангаджи-Горяев Церен – 16-20 лет.
3 место:
Березин Максим – 16-17 лет;
Павлов Вячеслав – 16-17 лет.
Кумите-предмет (Бои с нунчаку) – тренер Хорошков С. В.:
3 место:
Козлов Савелий – 10 лет;
Хорошков Егор – 9 лет.
Самооборона (тактика и приемы одиночного поединка) тренер Кулаковский А.И.
1 место:
Кулаковский Андрей 50+;
Хорошков Сергей 40+.
Владимир Шемшученко