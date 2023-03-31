Пилотный проект строительства струнного рельса могут реализовать в Мурино и Новом Девяткино

Концептуальные предложения о строительстве областного скайвэя белорусский инвестор «Струнные технологии» представил губернатору Ленинградской области Александр Дрозденко. Проект позволит разгрузить дороги и сократить время поездки от Лавриков до ближайшего метро до четырех минут.

«Ленобласть вместе с партнерами проработает пилотное концессионное соглашение о строительстве линии в одном из районов новостроек. Для пилота выберем маршрут с высоким пассажиропотоком и напряженной транспортной ситуацией», — рассказал Александр Дрозденко.

Для просчета стоимости строительства нового струнного рельса губернатор поручил комитетам по транспорту и градостроительной политике рассчитать проектную модель совместно с инвестором. В качестве приоритетных пилотных территорий также рассматривались варианты Кудрово, Всеволожска, Бугров, Новоселье и Новосаратовки.

Транспортные решения международной компании Unitsky String Technologies Inc. (ЗАО «Струнные технологии») используются в Беларуси и в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания учреждена в Минске в 2015 году.

По материалам пресс-службы областного правительства