Лыжница с «младых ногтей»

На свой первый старт Марина Березина выехала на лыжах в возрасте пяти лет. А ныне школьница из Токсово выступает в составе сборной Ленинградской области, уже успела выиграть целый ряд лыжных забегов всероссийского и регионального уровня и имеет звание кандидата в мастера спорта.

Марина родилась в Токсово 12 марта 2005 года в семье педагогов. Мама, Татьяна Владимировна, – учитель физики и информатики в местной школе. Папа, Дмитрий Алексеевич, мастер спорта РФ по лыжным гонкам, тренер Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва. Так что у девочки было мало шансов не стать на лыжи. И это случилось, когда Марине было всего три годика.

– Зимний день, чудесная погода, и я с родителями вышла на свою первую лыжную прогулку. Вспоминается, что лыжи меня совсем «не слушались», но, глядя на то, с каким удовольствием скользят по лыжне мама и папа, мне думалось, что я просто ещё маленькая. Это позже я узнала, что бежать на лыжах с первого раза получится не у каждого взрослого. Такие прогулки становились все более частыми, и я потихоньку привыкала к странным предметам на моих ногах и начинала получать удовольствие от катания на лыжах, – вспоминает юная спортсменка.

– В силу семейных обстоятельств Марина ещё в дошкольном возрасте оказалась в гуще спортивной жизни, – поясняет Дмитрий Березин, – ездила с командой на сборы, бегала вместе с детьми.

Первые лыжные старты в жизни Марины Березиной случились зимой 2010 года. Это были детские соревнования в Токсово на лыжне спортивного клуба СКА.

– Именно тогда я почувствовала себя лыжницей и захотела тренироваться дальше. Мне стало очень интересно работать на пределе возможностей, соревноваться, побеждать, подниматься на «тумбочку» в ожидании заслуженной награды и признания сверстников, тренеров, судей, – поделилась Марина Березина.

Но серьезные спортивные испытания, с чередой соревнований, в жизни юной лыжницы начались с 2015 года. В том сезоне она впервые стала сильнейшей на первенстве Ленинградской области. Два первых места, «коньком» и «классикой», на дистанции 3 км сделали спортсменку узнаваемой в лыжном сообществе и добавили мотивации и любви к выбранному делу. А в 2019 году она, в составе сборной Ленобласти, уже боролась за награды первенства России на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Республике Коми.

Скромность плюс трудолюбие

Шло время, и турнирный график Марины становился всё более насыщенным, дистанции длиннее и сложнее, а тренировки и сборы требовали больше труда и времени. В январе 2022 года на чемпионате Санкт-Петербурга юная лыжница выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

– Не очень люблю спринт, но в этот день именно здесь, в гонке «коньком», я показала лучший результат. А вот на моей любимой «пятерке» до КМС не хватило совсем чуть-чуть, – рассказала Марина Березина.

Несмотря на увлеченность лыжным спортом, девушка не забывает о школьной программе. По признанию педагогов, она является одной из лучших учениц-выпускниц Токсовской СОШ.

– Раньше о таких девочках говорили: «Спортсменка, комсомолка, красавица», – рассказывает учитель истории Токсовской СОШ Маргарита Рыжова, – поистине удивительный ребёнок. Ей не нужно что-то повторять дважды и чего-то требовать. Степень её организованности, внутренней дисциплины, самостоятельности и трудолюбия просто поражает, как и скромность. Мне кажется, что она даже немножко стесняется рассказывать о своих успехах и достижениях. Ей ведь приходится пропускать занятия из-за соревнований и сборов, но ни разу она не пришла в школу с невыполненным домашним заданием.

– Что касается трудолюбия, то этого у Марины не отнять, – подтверждает отец, – а вот излишняя скромность часто для спортсмена становится препятствием на пути к медалям и званиям. Но так уж получилось, что, прививая дисциплину и трудолюбие, мы упустили в ней «бойца», готового конкурировать и идти вперед через все преграды. Сейчас, похоже, участвуя в гонке, она соревнуется с собой, преодолевает что-то в себе и за счет этого обгоняет соперников. В характере человека многое поддается коррекции и исправлению, а у неё ещё вся жизнь впереди, и мы надеемся, что всё образуется и будет так, как надо. В любом случае, мое главное желание – счастье дочери, а быть ей великой лыжницей или выбрать другой жизненный путь, думаю, Марина решит сама.

Взгляд в будущее

Сегодня Марина Березина с головой погружена в спорт, но понимает важность знаний и оценок, получаемых в школе. Через несколько месяцев девушка окончит 11 класс, и многое в её жизни изменится. С большой долей вероятности в скором времени восходящая звезда лыжных гонок появится в списках студентов первого курса спортивного вуза. О серьезности намерений девушки «продолжаться» в лыжных гонках говорит и наличие 15 пар лыж, на разные случаи жизни. Ну а мы вместе с читателями поздравляем Марину Березину с успешным завершением зимнего лыжного сезона и будем следить за её дальнейшей спортивной карьерой. К слову сказать, в этом сезоне девушка смогла поучаствовать в более чем 30 соревнованиях всероссийского уровня и завоевала 10 медалей, 8 из которых золотые и две серебряные. Самым «дорогим» для Марины стало «серебро» в кроссе «Лыжня России» на трассе лыжного комплекса «Игора Двайв» в родной Ленинградской области.

Фото из архива Марины Березиной