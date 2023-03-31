Каратисты всеволожского района собрали «урожай» медалей

18 – 19 марта в городе Иваново проходил Всероссийский турнир по всестилевому каратэ «Золотое кольцо России». В соревнованиях приняли участие спортсмены из 28 регионов.

В составе сборной Ленинградской области были атлеты из Всеволожска. По итогам состязаний в дисциплине «СЗ поединки» наши каратисты завоевали шесть медалей. Даниил Акопян, поднялся на высшую ступень пьедестала. Серебряными призерами стали Александр Игнатьев, Дмитрий Туровцев и Елизавета Панина. Бронзовые медали завоевали Манук Асланян и Леонид Авдеев.

А с 23 по 27 марта в Москве проходили чемпионат и первенство России по каратэ киокушинкай. 1300 сильнейших спортсменов представляли 38 регионов.

В весовой категории свыше 90 кг в финальном бою встретились боец из Всеволожска Иван Прокопченко и воспитанник Пермской школы каратэ Антон Гуляев, входящий в сотню лучших бойцов мира. В ожесточенной схватке наш спортсмен уступил первенство чемпиону России и фавориту Кубков Мира и стал серебряным призером турнира. Отличилась и Татьяна Корпусова – она завоевала третье место и вернулась домой с престижной бронзовой медалью.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района