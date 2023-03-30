«О чём мечтают дети на планете»? – о Дворце Мастеров!

События, которого ждали, к которому готовился не только коллектив этого учреждения практически весь предыдущий год, – свершилось! Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района отметил 70-летний юбилей.

17 марта в КДЦ «Южный» состоялся большой праздничный концерт – два часа счастья для участников и зрителей. Но даже самый большой в нашем районе зал не мог вместить и десятой части всех людей, причастных к этому уникальному Дворцу Мастеров, который по кирпичику строили и возводили все эти 70 лет талантливые наставники: педагоги дополнительного образования, методисты и кружководы, хормейстеры и хореографы, режиссеры и художники. И вот уже бессменный режиссер Дворца – Людмила Валентиновна Котина, как настоящий фельдмаршал, выводит на юбилейную сцену свои поющие полки и танцующие дивизии, отдаёт команды, расставляя на сцене сводный хор из лучших коллективов, – и воспитанники ДДЮТ в очередной раз являют нам самое обыкновенное чудо – сплав профессионального таланта педагогов и воплощенной детской мечты.

Конечно, в зрительном зале были наши журналисты и фотокорреспонденты. И вот они, эти остановленные мгновения счастья, запечатленные в прозе, в фото и даже в стихах.

Здесь «Ко всем талантам ключик подбирают»

Согласитесь, дети по природе своей – мечтатели и первооткрыватели; они любознательны и непосредственны, любят пофантазировать, а ещё они очень любят петь и танцевать, мастерить что-то своими руками и пачкать красками бумагу. И всех их, таких разных, принимает в свои объятия этот удивительный Дом, получивший в юбилейный свой год более краткое и, думается, более точное название: Дворец Мастеров. 12 тысяч наших юных земляков, мальчишек и девчонок – от трех и до семнадцати, – ежедневно спешат в самые разные кружки, спортивные секции и клубы по интересам, хотя и находятся они в самых разных населенных пунктах нашего немаленького района.

Туризм, шахматы, волейбол и баскетбол, театр и краеведение: экспериментируй, твори, изучай, развивайся, исследуй и побеждай! – всем даёт творческий посыл Дворец Мастеров. Юные художники и поэты, изобретательные Левши и рукодельные Василисы – всем есть место под солнцем. А педагоги-мастера, как следует из творческого кодекса коллектива, «ко всем талантам ключик подбирают». С некоторыми из них мы знакомы не один год – встречались, общались, восхищались мастерством и подвижническим отношением к делу.

Уже без малого 35 лет подбирает эти ключики к сердцам своих воспитанников Нинель Михайловна Хорошенькова. Учит их не просто вязать крючком или спицами, вывязывать макраме, создавая неповторимые узоры, – она учит детей видеть необычное и прекрасное там, где другие этого не видят. «Многоцветье талантов» – именно так называется объединение её замечательных воспитанников, не раз удивлявшее жюри самых разных конкурсов детского прикладного творчества.

Кого-то привлекают крючок и моток разноцветной шерсти, а в изостудии «Солнечный круг» у Тамилы Тимофеевны Чураевой рисуют свои мечты художники от пяти и до 18 лет. И, глядя на работы юных живописцев – постоянных участников районных, областных и всесоюзных выставок, «хочется грустить и веселиться, удивляться и даже сердиться». Как утверждают в своих стихотворных опусах сами дети: «Всё сумеем показать, всё умеем рисовать!» И прячется весенний ветер в берёзовой роще, и красная девица ходит по небу в их художествах, и оживает сказка…

– Отдача в нашей профессии огромная, – говорит Нинель Хорошенькова, – как в никакой другой профессии. И где бы потом наши ребята ни работали, кем бы ни стали, то, что заложено в стенах нашего Дворца, не исчезнет. Они будут творчески подходить ко всему. Бесследно это точно не пройдет. Поэтому мы самые счастливые люди на свете!

– Мы купаемся в лучах детской радости, – вторит коллеге Тамила Чураева, – и получаем такой заряд энергии! Так что и 35 лет, и 50 лет здесь – это не работа, это праздник, который всегда с тобой.

Думаю, под этими словами могли бы подписаться многие их коллеги. Например, Владимир Юрьевич Архипов, художественный руководитель. Образцового детского коллектива – ансамбля русской музыки и песни «Узорица». Грамот, дипломов и побед на самых различных конкурсах, в том числе международных, у этого звездного коллектива – не счесть. Интересуемся у Архипова, что принес юбилейный год не только для Дворца, но и для коллектива, – ведь «Узорице» исполнилось 25 лет!

– Как что? – улыбается Владимир Юрьевич. – Победы, конечно, принес очередные. Очень удачно выступили на только что прошедшем конкурсе «Казачий круг» в Москве. Сразу после юбилейного концерта уезжаем на международный конкурс в Кострому. Наша самая юная солистка – Анечка Сидякина, которая ещё в школу даже не ходит, в этом году выступала на «Добровидении» на большой сцене, где пять тысяч зрителей было, пела с хором имени Пятницкого, с хором Людмилы Зыкиной, с воронежским хором. Звездочки наши растут, но мы видим свою задачу не в том, чтобы воспитать как можно больше так называемых «звезд», – у нас в ансамбле 16 разновозрастных групп, где занимается очень много детей. И мы с Анной Александровной Финогеновой видим свою задачу в том, чтобы воспитать в детях любовь к музыке, помочь им раскрыть свои способности. Человек, слышащий музыку, слышит мир.

Где живёт птица счастья?

Кстати, птицы в истории ДДЮТ – это даже не из области орнитологии. Скорее из области побед и достижений. Красивая птичка удод в своё время была выбрана символом Дворца, и её веселый хохолок приветливо кивает всем, кто переступает порог этого гостеприимного Дома; её корона венчает все Почетные грамоты и дипломы и многочисленную печатную продукцию, которую издает и само учреждение. Возможно, нашим читателям неведомо, но в ДДЮТ выходит не только газета, здесь уже много лет существует школа юных журналистов, медиаредакция с многообещающим названием «Наше всё». Мы немного поговорили и с юными коллегами.

– Не представляем своей жизни без Дворца, – честно признались Яна Карпинич и Александр Сапегин, – где действительно наше всё: друзья, наставники, где сбываются наши мечты, где мы учимся быть полезными и уже представляем своё будущее. Это счастье, что у нас такие наставники.

Вообще, в тот день мы выслушали столько монологов о счастье, и их могло бы быть гораздо, неизмеримо больше! Но… не объять необъятное: 12 тысяч детей, несколько сотен взрослых наставников. В общем-то, все эти монологи, что детей, что взрослых, похожи в главном: счастье – заниматься любимой работой, счастье, когда тебя учат чему-то хорошему и полезному, притом учит человек, влюбленный в своё дело. Вот тогда-то и рождается взаимное чувство: наставники любят своих воспитанников, те отвечают взаимностью. Всё просто. Вот такая формула любви.

Все эти разговоры были, конечно, до начала юбилейного концерта. И вот уже ансамбль «Узорица» со своими голосистыми солистами одним из первых вышел на сцену. Попурри из русских народных песен вызвал восторг у зрителей. Как и попурри из старых песен о главном в исполнении сводного хора. На сцене лучшие, образцовые, любимые: хор «София», образцовый детский коллектив «Тоника», наши прославленные хореографические коллективы – «Фейерверк», «Надежда», «Коломбина», театральная студия «Люди и куклы».

А в зале, конечно, не только родители, но и почётные гости, которые пришли на праздник не с пустыми руками. Как и положено в день рождения, тем более в юбилейный, – с дорогими, а главное, с нужными детям подарками.

Сводный хор, если так можно назвать представительство из директоров школ и заведующих детскими садами района, искренне и с большим юмором – в стихах и в прозе поздравил любимый Дворец Мастеров, выказав особое почтение капитану этого огромного корабля – Александру Моржинскому.

Слава наставникам!

Почётные грамоты, благодарности и дипломы сотрудникам ДДЮТ вручили начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета по образованию Всеволожского района Т.В. Мальцева и заместитель председателя совета депутатов города Всеволожска Л.Г. Чипизубова. Представитель комитета сообщила и еще одну добрую новость: директор ДДЮТ А.Т. Моржинский в связи с 70-летием образования учреждения награждён нагрудным знаком Министерства просвещения РФ «За верность профессии».

Новость о том, что ДДЮТ получил сертификат на три миллиона рублей для приобретения специализированного автобуса для детей, была встречена громом аплодисментов. Вручая этот столь необходимый Дворцу подарок, глава администрации района А.А. Низовский и заместитель председателя совета депутатов Э.М. Чирко тоже признались, что и в их судьбе были свои прекрасные наставники, свой Дворец Мастеров (только он назывался несколько иначе – Дворец пионеров), и для многих эти кружки стали точкой отсчёта судьбы и началом в профессии. Чуть позже на сцену КДЦ выйдут и воспитанники ДДЮТ Всеволожского района, выбравшие судьбу и профессию благодаря тому, что в их жизни был этот замечательный Дом.

Тепло и сердечно поздравили с юбилеем и тоже вручили Почётные грамоты, дипломы и подарки лучшим педагогам и коллективам депутаты Законодательного собрания Ленинградской области – О.В. Ковальчук и А.В. Матвеев. И ещё три звёздных коллектива ДДЮТ получили сертификаты на 30 тысяч рублей уже от дирекции Дворца: Образцовый детский хореографический коллектив «Фейерверк» (руководитель А.Б. Карпенков) – между прочим, четыре выпускницы ансамбля пошли по стопам руководителя, стали педагогами-хореографами. Сертификат был вручен и Г.В. Тишиной, основателю и руководителю студии анимации «Вартемяги», – за 20 лет своей работы воспитанники студии не раз становились лауреатами и победителями самых престижных международных и всероссийских фестивалей детского анимационного фильма. Образцовый детский хореографический коллектив «Надежда» – ещё одна гордость Дворца, награжденная сертификатом. Два выпускника ансамбля стали педагогами нашего же Дворца. И нынче в зале, помимо нынешнего руководителя ансамбля – Н.В. Винюковой, основатель ансамбля Л.Я. Атласова и первый педагог А.Г. Лапшина. Приветствуя этих замечательных педагогов, зал даже привстал в приветствии, отдавая дань подвижнической и самоотверженной работе.

И очень точно сказал в завершение директор ДДЮТ А.Т. Моржинский:

– Мы уверены, что дети, которые прошли через наш Дворец, – вырастут умными, талантливыми, не бесполезными личностями для нашей страны. Недаром многие из тех, кто посещал тот или иной кружок, секцию нашего Дома пионеров и затем Дворца, – возвращаются к нам уже в качестве преподавателей, наставников, и продолжают это бесконечно прекрасное, хотя и не такое легкое дело воспитания юного человека».

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА