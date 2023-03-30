Мурино прирастает соцобъектами

С 2015 года в молодом городе Ленинградской области введено в эксплуатацию 36 образовательных учреждений. На подходе – новая школа на 1175 мест, два детских садика и поликлиника на 600 посещений в смену.

«Строительство соцобъектов в Мурино держим на особом контроле. Город все еще находится в стадии активного развития и для нас крайне важно обеспечить жителей местами в школах, детских садах и медицинских учреждениях. В планах до 2025-го еще 8 учреждений образования и открытие новой поликлиники. Помимо новых садов и школы до конца текущего года город получит две новые дороги по программе «Стимул» на улице Шувалова и Воронцовском бульваре: в начале апреля местная администрация планирует заключить контракт и приступить к работам», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

По поручению Евгения Барановского представители комитета по строительству оценили ход работ в школе на 1175 мест и в поликлинике на 600 посещений в смену.

Готовность школы на Екатерининской улице превышает 90 %. На объект завезена вся мебель и оборудование. Заказчик работает над подключением здания к внешним сетям электроснабжения. Объект возводится по федеральной программе «Стимул». Ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2023 года. После открытия для учеников будут доступны специально оборудованные классы труда и шитья, физики, химии, биологии и информатики, а также другие кружковые помещения. В большой библиотеке, рассчитанной на 20 тысяч книг, откроется читальный зал на 70 мест. Спортивные занятия будут проходить в трех спортивных залах с тренерскими и душевыми. Для концертов и общих собраний предусмотрен актовый зал на 763 места.

Строительство поликлиники на Ручьевском проспекте продолжается в графике. Сегодня на объекте трудятся свыше 50 специалистов: они монтируют кровлю, ведут кирпичную кладку вентиляционных шахт, обустраивают временного освещения. Со стартом отделочных работ количество специалистов вырастет до 150. Общая готовность здания достигла 55 %. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году. После открытия медучреждение сможет принять 440 человек взрослого населения и 160 детей в смену. В здании общей площадью 11,5 тысячи квадратных метров предусмотрены отделения стоматологии, травматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии, хирургии, а также женская консультация, детское и взрослое отделения, пост скорой помощи.

По материалам строительного комитета ЛО