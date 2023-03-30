Всеволожские ветераны помогают Донбассу гуманитарным грузом

24 марта в помещении Совета ветеранов прошла встреча актива организации с неравнодушными людьми, занимающимися сбором помощи для участников Специальной военной операции на Донбассе. Общими усилиями ветеранов к отправке в город Луганск были подготовлены и отправлены три тонны гуманитарного груза.

На встрече собравшиеся поприветствовали директора Санкт-Петербургского благотворительного фонда имени имама Али Рзаева Вугара Насреддина Оглы, председателя региональной общественной организации «Союз ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Василия Панькова, члена Совета межрегионального общественного патриотического движения «Вечно живые» Вячеслава Иванова, руководителя проекта «Преемственность поколений» Тимофея Кенгурова.

Весьма содержательным был рассказ Тимофея Кенгурова о поездках в зону Специальной военной операции, о доставке гуманитарной помощи нашим воинам. Он также предложил провести совместное мероприятие 6 мая, посвящённое Великой Победе, на Дороге жизни, а также подключиться членам нашей районной ветеранской организации к формированию и доставке гуманитарной помощи на Донбасс и подготовке творческой программы для находящихся в зоне боевых действий.

За дружеским чаепитием состоялась оживлённая беседа собравшихся за круглым столом, где была достигнута договорённость о заключении договоров о сотрудничестве.

В завершение встречи председатель районного Совета ветеранов Василий Тегза поблагодарил Артура Бабаяна, Илёсжона Исломова и всех, кто принял участие в благородном деле сбора гуманитарной помощи для жителей Луганска, особо отметив роль своих заместителей Александра Жгилёва и Эдуарда Прелова.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО