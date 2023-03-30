Во Всеволожском районе открыли Год педагога и наставника

В Центре образования «Кудрово» 28 марта состоялось торжественное открытие тематического Года педагога и наставника.

Открыл мероприятие министр просвещения РФ Сергей Кравцов. С большого экрана он выступил с видеопоздравлением, напомнив, что 2023 год объявили Годом педагога и наставника.

– Это важное событие, – подчеркнул министр. – Роль наставника для каждого из нас – определяющая: на всех этапах жизненного пути требуется поддержка того, кто поделится опытом, знаниями. Все выдающиеся ученые, спортсмены, писатели, врачи или строители сидели за партами и получали знания в школе. В этом году мы отмечаем двухсотлетие великого русского педагога Константина Ушинского. Именно он заложил основу отечественной педагогики, обозначив, что важно не только обучение и передача знаний, но и воспитание будущего гражданина – Человека с большой буквы. Мероприятия по повышению престижа профессии педагога пройдут по всей стране.

– Работники системы образования Всеволожского района – это большая и дружная педагогическая семья, – приветствуя собравшихся, сказала председатель комитета по образованию Ирина Федоренко. – Пусть год будет наполнен значимыми событиями, которые запомнятся надолго. Надеюсь, благодаря совместной работе мы воспитаем достойных граждан нашей прекрасной и замечательной страны.

В рамках торжественного открытия состоялась церемония награждения – чествовали победителей муниципального фестиваля «Профессиональный успех».

– Миссия отечественного образования – воспитание патриотизма – подчеркнула заслуженный учитель РФ Галина Мартыновская. – В нашем деле важно сохранить лучшие традиции. Нужно передать не только знания, но и духовные ценности: уважение к старшим, верность и любовь к Отечеству. Мы готовы работать с удовольствием до тех пор, пока нам самим интересно учить и учиться.

– Быть учителем здорово! – обратилась к залу лауреат областного конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 2022» Екатерина Зуброва. – Как хорошо, когда есть добрые и мудрые наставники. Мы, молодые педагоги, не перестаем учиться у наших старших товарищей, перенимаем опыт и учимся работать в одной тесной связке. Шум на переменах, пытливые глаза детей – это ни с чем не сравнимое состояние души.

– В Год педагога и наставника важно не только сохранить и приумножить лучшие традиции образования, но и обрести новые, – отмечает молодой педагог Я. Константинов. – Да, нужна инфраструктура и техническое оснащение. Но необходимо уделить должное внимание и организации внеурочной деятельности. Очень важно сделать современную школу привлекательной для энергичных профессиональных педагогов.

– Для кого-то учитель – это лишь слово, – отмечает Мария Криушина из Агалатовской СОШ. – Для меня – призвание, данное Богом. Дорогие коллеги, мечтайте, учите, творите!

– Мы занимаемся прекрасным, чудесным и достойным, делом, – говорит директор школы Колтушской школы искусств Наталья Рыжакова. – Думаю, что главная задача педагога-наставника – суметь увлечь и мотивировать ребенка, тогда у детей будут горящие глаза и радость от занятий творчеством. Учитель должен вдохновлять!

P.S. Ассоциация молодых учителей Ленинградской области вышла с инициативой открыть памятник великому педагогу Константину Ушинскому.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО