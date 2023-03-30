Во Всеволожске прошел муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо»

В стенах Всеволожской СОШ № 3 29 марта состоялся Муниципальный этап региональных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2023», организованный педагогами организационно-массового отдела Всеволожского ДДЮТ.

35 команд четвероклассников из общеобразовательных школ собрались в спортивном зале школы, чтобы побороться за звание сильнейших и пробиться на следующий этап соревнований. Заместитель директора Всеволожского Дворца творчества по воспитательной работе Алексей Шадрин рассказал:

– По условиям конкурса в соревнованиях участвуют команды из четырех человек 2013 – 2014 годов рождения. В ходе испытаний ребятам предстоит пройти шесть станций, на каждой из которых они выполняют свое задание. Им нужно будет показать свои теоретические знания в области безопасности движения и продемонстрировать практические навыки управления велосипедом, а также их ждёт конкурс творческих заданий.

На открытии мероприятия присутствовали педагоги школ и наставники команд, а также администрация ДДЮТ и представители ГИБДД. После недолгой торжественной части команды разошлись по станциям согласно маршрутной карте. Одним из самых веселых, зрелищных и ответственных заданий конкурса была фигурная езда на велосипеде. По жребию одной из первых на эту станцию попала команда «Морозовские орешки» из Морозовской СОШ.

– Команда сформирована из лучших учащихся школьного кружка дополнительного образования «Юный инспектор безопасности». Обучение проходит по стандартной образовательной программе. Дети с удовольствием посещают занятия и с интересом участвуют в подобных конкурсах. Считаю, что знание правил безопасности дорожного движения для детей сегодня очень актуально и полезно. В конце концов через несколько лет большая часть школьников станет автолюбителями, и полученные навыки пригодятся при получении водительских удостоверений, – отметил педагог Морозовской школы Вадим Михалев.

И пока несколько команд колесили по спортзалу, умело объезжая препятствия, остальные ребята проходили индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения. Он проводился в форме компьютерного теста, состоящего из следующих тематических блоков:

— задания на знание очередности проезда перекрестков транспортными средствами, одно из которых велосипед;

— задания на знание обязанностей велосипедистов, а также пешеходов, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности;

— задания на знание обязанностей пешеходов;

— задания на знание использования пешеходами световозвращающих элементов;

— задания на знание обязанностей пассажиров;

— задания на знание дорожных знаков.

Результаты индивидуальных заданий будут суммироваться в командный зачет. Команды, набравшие наибольшее количество баллов и получившие меньше штрафных очков, окажутся в победителях.

Александр СОРОКИН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО