Кузьмоловский Дом культуры приглашает на субботний квартирник

В эту субботу, 1 апреля, жителей и гостей Кузьмоловского поселения ждут в гости на музыкальный квартирник.

Подробности организаторы не разглашают, однако обещают, что мероприятие будет веселым и точно подарит массу приятных эмоций.

– Проведите время с пользой! Абсолютно безболезненная тренировка слуха путем подпевания со зрительских мест четырём классным ребятам! Мы поможем прогнать вам хандру, тоску и того медведя, который ходит по ушам незадачливых граждан! – шутливо приглашают гостей сотрудники ДК.

Всех, кто любит танцевать и веселиться, ждут в гости 1 апреля в 18.00 в Кузьмоловском Доме культуры. Вход свободный, гостей ждут от 14 лет и старше.