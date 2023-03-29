Главы Щегловского поселения отчитались по итогам работы за прошлый год

В конце февраля в актовом зале Щегловского КДЦ собрались жители поселения и местные депутаты, чтобы заслушать отчёты главы муниципального образования Юрия Паламарчука, главы администрации МО Николая Казанцева и директора МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр» Елены Чичеватовой.

Самым продолжительным и объёмным стал доклад Николая Казанцева, который обрисовал структуру муниципального образования, специфику работы администрации, механизм наполняемости и расходования бюджетных средств, а также доложил о результатах работы по благоустройству, социальному и культурному развитию, молодежной политике, физической культуре и прочим актуальным вопросам. Он рассказал:

– В состав муниципального образования «Щегловское сельское поселение» входит семь населенных пунктов: деревни Щеглово, Манулово, Малая Романовка, Плинтовка, Каменка, поселки Щеглово и Кирпичный Завод. Общая численность населения на январь 2023 года составляет 6 342 человека. За 2022 год администрацией рассмотрено 412 письменных обращений граждан. Доходная часть бюджета в минувшем году составила почти 70 млн. рублей. Эти средства расходовались на общегосударственные вопросы, безопасность населения, ЖКХ, экономическое развитие, образование, культуру, спорт, социальную политику и другие нужды. Мы приняли участие в реализации четырех региональных программ, на финансирование которых привлечено более 20 млн. рублей из областного бюджета.

В прошедшем году был разработан проект по газификации деревни Каменка, который реализуется в 2023 – 2024 годах. Проведен ремонт и строительство автомобильных дорог, внутридворовых проездов, тротуаров и пешеходных дорожек на общую сумму более 8 млн. рублей. 3,5 млн. рублей было потрачено на поддержание и модернизацию уличного освещения.

В 2022 году на территории поселения за счет внебюджетных средств выполнены комплекс работ по строительству и пуско-наладке нового блока водоподготовки и реконструкция водопроводных и канализационных очистных сооружений поселка Щеглово, повсеместно проводилась очистка дренажных канав и пожарных водоемов.

Велась активная работа по поддержке и социальной защите инвалидов, тружеников тыла, блокадников и узников концлагерей. Для ветеранов и пожилых людей были организованы и проведены мероприятия, посвященные памятным датам и государственным праздникам, в том числе экскурсии по культурно-историческим объектам. Кроме того, проводились утренники, спектакли и игровые программы. За отчетный период работниками Щегловского КДЦ было организовано 81 мероприятие, которые посетило около 9,5 тысячи человек. Уже традиционным для жителей поселения стал большой новогодний праздник «Рождественская елка» для детей из социально незащищенных семей, детей-инвалидов и опекаемых детей из семей мобилизованных граждан. Обрели популярность праздничные концертные программы ко Дню пожилого человека, Международному дню инвалидов, Дню матери, Дню защиты детей, Дню прорыва блокады, масленичные гулянья и т.д. 3 сентября, на праздновании Дня поселка, администрацией МО были отмечены грамотами и памятными подарками «золотые» юбиляры, старосты, спортсмены и активные родители за вклад в воспитание детей.

Большое внимание уделялось молодежной политике, пропаганде здорового образа жизни и развитию физической культуры и спорта. В частности, были организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника, туристический молодежный слет, соревнования по велоспорту и мини-футболу. Одним из ярких событий стал открытый турнир по боксу с участием спортсменов из Санкт-Петербурга и боксерских клубов Ленинградской области. Представители молодежного актива поселения принимали участие в акциях по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма, проводили уборку парка и других общественных мест, осуществляли сбор и разделение мусора для его дальнейшей переработки. Наиболее активные и успешные учащиеся Щегловской СОШ отмечены администрацией поселения на мероприятии «Звездная дорожка 2022».

Говоря о задачах на 2023 год, Николай Казанцев сказал, что приоритетной будет работа по благоустройству и развитию МО. Планируется подготовить проектно-сметную документацию на строительство новой школы, будут доукомплектовываться детские игровые площадки. На текущий год запланирован капитальный ремонт Щегловского КДЦ, продолжится ямочный ремонт дорожной сети, благоустройство дворов многоквартирных домов и многое другое.

Александр СОРОКИН

Фото из архива Администрации МО «Щегловское сельское поселение»