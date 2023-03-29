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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Глава администрации Всеволожского района выступит с отчетом перед жителями

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В эту пятницу, 31 марта, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский выступит перед жителями с ежегодным отчетом о проделанной работе. Отчет пройдет в режиме прямого эфира из студии всеволожского Медиацентра В1.

По установившейся традиции, отчет примет губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Эфир начнется 31 марта в 16.00. Жители могут оставить интересующие их вопросы под анонсом Медиацентра или задавать прямо во время прямого эфира.

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