Молодежь Всеволожского района приглашают на встречи с медийными лицами «Диалоги на равных»

Сотрудники Центра «Молодежный» организуют серию мотивационных встреч с медийными лицами в рамках проекта «Диалоги на равных». Участники могут не только прослушать интересные лекции и семинары, но и получают возможность живого общения с приглашенным экспертом.

Очередная встреча состоится 7 апреля в 11.00 на базе Молодежного центра «Альфа» (Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 31). Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке — https://myrosmol.ru/event/124421

Как сообщают организаторы, в ходе встречи эксперт из области медиа проведет для участников семинар по ведению интервью, формированию информационной повестки и медиаплана, а в завершение состоится дискуссия с медийной личностью, где ребята могут записать интервью.