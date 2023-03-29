В Заневском поселении прошла спартакиада пенсионеров «Здоровое поколение»

23 марта в Заневской спортшколе прошел первый этап V Спартакиады пенсионеров «Здоровое поколение». В соревнованиях приняли участие пять команд из Всеволожска, Янино-1, Кудрово, Токсово и поселка имени Свердлова.

На торжественной церемонии открытия участников приветствовал начальник сектора по развитию культуры, спорта и молодежной политики Сергей Землянко:

– После выхода на заслуженный отдых у человека начинается «серебряный возраст». У людей есть силы и интерес к жизни, а тут появляется еще и свободное время, которое лучше всего проводить с пользой для здоровья. Поэтому мы и стремимся почаще организовывать подобные мероприятия для пожилых людей. Для них это возможность пообщаться со сверстниками и проявить себя на поприще ЗОЖ.

В этот день представители старшего поколения состязались в быстрых шахматах и дартсе. А желающие могли сдать нормативы ГТО.

В шахматных баталиях победителями стали свердловчане. На втором месте оказалась команда Всеволожска, а на третьем пенсионеры из Янино-1. В личном зачете заметно выделились Евгений Митрофанов и Елена Жукова (пос. им. Свердлова), Юрий Калинин (Всеволожск) и Людмила Голубкова (Янино-1), Николай Скуленков (Всеволожск) и Александра Корнева (Токсово).

В метании дротиков в тройку сильнейших вошли Александр Коваленко и Ольга Танкова из Токсово, Евгений Митрофанов и Елена Жукова из пос. им. Свердлова, Ольга Шмидт из Кудрово. В сдаче нормативов ГТО призовые места достались представителям Токсово, Кудрово и Янино-1.

Второй этап Спартакиады состоится 5 апреля. Участники будут мериться силами в скандинавской ходьбе, эстафете и игре бочче. Победители смогут принять участие в районном этапе Спартакиады «Здоровое поколение», который будет проходить во Всеволожске.

Александр СОРОКИН

Фото издания «Заневский вестник»