Всеволожская спортсменка взяла «золото» на первенстве СЗФО по боксу

С 21 по 25 марта в Череповеце проходило первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди девушек 2009 – 2010 г. р. В команду 47-го региона вошла спортсменка из всеволожского клуба бокса «Кассиус» Ильвира Капина.

Воспитанница тренеров Руслана Турусбекова и Михаила Назарова, «размотав» всех своих соперниц, никому не оставила шансов на «золото». Поднявшись на верхнюю ступень спортивного пьедестала, Ильвира Капина завоевала законное право сразиться с сильнейшими спортсменками страны на первенстве России.

Александр СОРОКИН

Фото Отдела ФКС Всеволожского района