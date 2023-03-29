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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожская спортсменка взяла «золото» на первенстве СЗФО по боксу

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С 21 по 25 марта в Череповеце проходило первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди девушек 2009 – 2010 г. р. В команду 47-го региона вошла спортсменка из всеволожского клуба бокса «Кассиус» Ильвира Капина.

Воспитанница тренеров  Руслана Турусбекова и Михаила Назарова, «размотав» всех своих соперниц, никому не оставила шансов на «золото». Поднявшись на верхнюю ступень спортивного пьедестала, Ильвира Капина завоевала законное право сразиться с сильнейшими спортсменками страны на первенстве России.

Александр СОРОКИН
Фото Отдела ФКС Всеволожского района

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