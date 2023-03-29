Во Всеволожске отметили День партизанской славы

В парке «75-летия победы в Великой Отечественной войне» 29 марта состоялось мероприятие, посвящённое Дню партизанской славы Ленинградской области и 81-й годовщине прибытия продовольственного партизанского обоза в блокадный Ленинград.

На флагштоках у Румболовского мемориала развевались флаги Российской Федерации, Ленинградской области и Всеволожского района. Волонтёры раздавали гостям митинга, представителям органов местного самоуправления района, членам общественных и молодёжных объединений георгиевские ленточки. В почётном карауле у стелы замерли юнармейцы. Прозвучали патриотические песни.

О героических эпизодах борьбы партизан с немецко-фашистскими захватчиками говорили заместитель главы Всеволожского района Эдуард Чирко, заместитель главы г. Всеволожска Лидия Чипизубова и участник партизанского движения Леонид Баранов.

В память о погибших в блокадном Ленинграде, на Дороге жизни и в других районах Ленинградской области настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в посёлке Рахья, иерей Олег Патрикеев отслужил панихиду. После минуты молчания собравшиеся на Румболовской горе возложили живые цветы к памятной стеле.

Напомним, что ровно 81 год назад в блокадный Ленинград прибыл первый «партизаский» продовольственный обоз. Жители территорий нынешних Псковской, Ленинградской и Новгородской областей несмотря на то, что сами терпели нужду, собрали продукты для города. Партизаны с риском для жизни преодолели ледяные километры по «Дороге Жизни», чтобы поддержать голодающих. Партизанский обоз спас жизни тысячам ленинградцев. Спустя годы об этом героическом подвиге были собраны десятки историй очевидцев, написаны книги.

После отправки обоза Ленинградский обком партии предложил командованию 2-й партизанской бригады направить в осажденный город специальную делегацию из партизан и колхозников, наиболее отличившихся в боях с врагом и в сборе продовольствия. Делегация прибыла в Ленинград 29 марта 1942 года.

Владимир Шемшученко

Фото Александра Ольховского