С начала года на водоемах Ленобласти спасены 132 неудачливых любителя зимней рыбалки

Аварийно-спасательная служба Ленобласти и федеральные поисково-спасательные подразделения продолжают оказывать помощь любителям подледного лова, которых не останавливают ни погодные условия, ни критично малая толщина льда. Также с рыбаками проводятся профилактические беседы, нарушителям выписывают штрафы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, за зиму и первые весенние месяцы было зафиксировано 15 происшествий на воде. В общей сложности было спасены 132 человека, двое погибли. В ряде случаев для проведения спасательных операций привлекался вертолет Ми-8 МЧС России.

Региональный комитет правопорядка и безопасности напоминает, что в области действует запрет выхода на лёд – за несоблюдение предусмотрено административное наказание от 1 до 5 тысяч рублей. Однако самая большая опасность не в этом: рыбалка на хрупком льду может обернуться трагедией. Даже если провалившийся под лед человек сумеет выбраться, переохлаждение может серьёзно сказаться на здоровье.