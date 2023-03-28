Потаённая находка

­Отправляясь в очередную прогулку по родному посёлку, я подумал: «Неплохо бы побывать на развалинах последнего оставшегося барака Ириновского торфопредприятия». Ещё в далёкие двадцатые годы XX столетия у нас было построено десять общежитий барачного типа для проживания сезонных рабочих, ежегодно привлекаемых по вербовке для заготовки торфа.

Очень не хотелось нарушать неприкосновенность чужой собственности, хотя и в плачевном состоянии. Лучше позвонить хозяйке недвижимости, постоянно проживающей в СПб, и попросить у неё разрешения на осмотр старого жилья.

На мой звонок Раиса Федоровна быстро отозвалась:

– Добрый день, Володя.

– Здравствуй, Рая. Хотел попросить у тебя разрешения на посещение вашего «родового имения».

– Пожалуйста, только как ты туда попадёшь? Мы этим жилищем не пользуемся уже больше двадцати лет, а в последние два-три года стены сложились и крыша съехала. Ещё хотела тебе сказать, что этот барак – не первое место проживания нашей семьи. Мои родители начали совместную жизнь в посёлке № 16 в далёкие 30-е годы и там же пережили блокаду. По мере ликвидации поселков по причине выработки торфа они кочевали из посёлка в посёлок, пока окончательно не обосновались на этой земле в 1964 году. Что тебя интересует в этих развалинах?

– Мне интересны ничего не стоящие предметы, имеющие отношение к быту и трудовой деятельности когда-то живших здесь людей.

Я пожалел, что не взял с собой фонарик, но не беда, сгодится и подсветка телефона, а тут и солнышко вынырнуло из плена снежных туч, как бы предлагая свою помощь. С трудом отодвинув сильно перекошенную входную дверь и едва протиснувшись в образовавшуюся щель, очутился в узком коридорчике, а дальше пути не было. Стропила с обрешеткой обрушились, проломив потолок по всей площади помещения. Придавленными оказались металлические кровати с никелированными дугами, буфет, тумбочка, сундук с окованными углами, скамья и прочее.

Ещё раз огляделся по сторонам, и тут вдруг в глаза ударил золотой лучик, но он исходил совсем не оттуда, где было солнце. Внимательно присмотревшись, отчётливо увидел, что луч исходит из расщелины, образованной оторвавшимся от стены листом гипсокартона. «Что же может давать такой золотой отблеск? Может, это ёлочная мишура, давно забытая на чердаке? Не золотые же, в самом деле, червонцы сохранились во временном жилище рабочих!»

Оторвал кусок этого листа и просто обомлел. На расстоянии вытянутой руки открылся участок потолка, с которого свешивался на двух проводах с тряпичной изоляцией электрический патрон без лампочки.

Такие провода для меня были не в диковинку. Удивил материал, из которого был сделан сам патрон. Во-первых, он был выполнен не из чёрного карболита, как во второй половине XX века, а из полированной латуни с фаянсовым ободком снизу. Все внутренние контакты не имели следов коррозии по причине того, что были изготовлены из латуни, покрытой хромом.

Скажу честно: больше всего удивил фаянсовый флажок, расположенный сбоку патрона. Дома ввернул в патрон современную лампочку, подключил электричество к старой проводке, но, увы, лампочка не озарила ярким светом моё рабочее место. Ага, совсем забыл повернуть флажок сбоку патрона!

Медленно вращаю флажок, и – о чудо! – комната озаряется ярким светом. Применив такую схему включения осветительного прибора, инженеры прошлого экономили многие километры электропроводки, не устанавливая выключатель на стене. Находка заняла свое место в скромном домашнем музейчике.

Владимир ОВСЯННИКОВ, краевед