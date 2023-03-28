Жители Всеволожского района могут принять участие в фотоконкурсе «Деревья – памятники живой природы»

Стартовал всероссийский фотоконкурс, посвященный памятникам живой природы и красоте уникальных старовозрастных деревьев. До 1 октября любой желающий может прислать свою работу и выиграть до 100 000 рублей.

Как сообщают организаторы, к участию принимаются только фотографии деревьев, которые занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и утверждены в списке, размещенном на сайте конкурса https://rosdrevo.ru/

Все присланные работы оценит компетентное жюри, в которое входят не только именитые фотографы и художники, но и лесоводы и экологи. Победители получат крупные денежные призы: за первое место предусмотрена премия в 100 000 рублей, за второе – 60 000 рублей, за третье – 30 000 рублей.

Также лучшие работы конкурса войдут в подарочный фотоальбом «Уникальные деревья России».