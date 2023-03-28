В Музее-усадьбе «Приютино» состоялась творческая встреча театральных коллективов

В Литературно-художественном музее-усадьбе «Приютино» состоялась творческая встреча театральных коллективов в рамках Содружества детских школ искусств и музыкальных школ, носящих имя М.И. Глинки.

В зале музея участникам показали отрывок из литературно-музыкальной композиции, посвященной юбилею Расула Гамзатова, в исполнении образцового самодеятельного театра «Премьера» из Всеволожской школы искусств. Отрывок из детской музыкальной сказки «Буратино» представили юные дарования из Санкт-Петербургской школы искусств.

С большим успехом прошли мастер-классы на тему: «Взаимодействие с партнёрами», которые провела преподаватель театрального отделения Санкт-Петербургской школы искусств Вероника Сергеевна Моисеенко, а режиссёр из Всеволожска Анна Александровна Калинина показала обучающую программу «Память физических действий в актерской работе».

Завершилось мероприятие экскурсией по Музею-усадьбе, а об этом событии участникам будут напоминать подарки и сувениры.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО