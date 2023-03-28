Всеволожские вокалисты пополнили копилку наград

Россыпь наград в области культуры внесли в копилку достижений района юные музыканты из Всеволожской детской школы искусств в первый месяц весны.

На XXII Областном вокальном конкурсе эстрадной песни «Ладожская звёздочка» в пос. им. Морозова лауреатами были названы Романова Агния и Овчаренко Виктория (преподаватель Красовская Е.О.).

На II Международном многожанровом конкурсе-фестивале «Сияние звезд» Гран-при была удостоена Суворова Василиса (преподаватель Обежисвет И.А.).

Лауреатами конкурса стали: Башмакова Василиса (преподаватель Горбач И.Г.), Яковлева Анастасия и фортепианный дуэт в составе Сычевой Екатерины и Ачкасовой Надежды (преподаватель Полицына И.Е.).

А на IV Международном фестивале-конкурсе «Весенняя капель» юные пианисты Родионова Анастасия, Горбач Дарьяна, Матвеев Роман, Суворова Василиса, Кондратюк Кристина, Трухачева Вероника, Саутенкова Мария, Коновалова Анастасия стали лауреатами в разных возрастных категориях (преподаватель Обежисвет И.А.).

Поздравляем наших юных мастеров искусств с заслуженными наградами!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО