О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Школьники Всеволожского района заняли призовые места конкурса «British Bulldog»

0 Комментариев

Международный конкурс по английскому языку «British Bulldog», впервые проведённый в России в 2007 году, является одним из проектов Института продуктивного обучения Российской академии образования (Санкт-Петербург) под руководством академика М.И. Башмакова. В престижных лингвистических соревнованиях приняли участие дети из всеволожских школ с 1 по 9 класс.

По форме конкурс аналогичен своим «собратьям» – таким известным конкурсам, как «Кенгуру», «Русский медвежонок» и другим.

В каждом возрастном варианте задания направлены на различные виды языковой деятельности, проверялось понимание устной речи на слух, знание идиоматических выражений, традиционных праздников, грамматики и даже персонажей английских детских книг.

Конкурс проходил в конце прошлого года, однако результаты стали известны лишь в этом месяце. Так, среди победителей и призеров оказались и всеволожские ребята:
1 место среди учащихся первых классов заняла Тюрикова Ульяна.
1 место среди учащихся вторых классов – Степанов Даниил.
1 место среди учащихся третьих классов – Хорошков Егор.
1 место среди учащихся пятых классов – Сертаков Марк.

Поздравляем всех участников и приглашаем в новом учебном году всех желающих попробовать свои силы в конкурсе.

Владимир Шемшученко

 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Есть такая школа: ей 150 лет!
  2. Школьники против коррупции
  3. «Ни с чем не сравнимое состояние души»
  4. Мы выбрали море…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code