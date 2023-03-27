Школьники Всеволожского района заняли призовые места конкурса «British Bulldog»

Международный конкурс по английскому языку «British Bulldog», впервые проведённый в России в 2007 году, является одним из проектов Института продуктивного обучения Российской академии образования (Санкт-Петербург) под руководством академика М.И. Башмакова. В престижных лингвистических соревнованиях приняли участие дети из всеволожских школ с 1 по 9 класс.

По форме конкурс аналогичен своим «собратьям» – таким известным конкурсам, как «Кенгуру», «Русский медвежонок» и другим.

В каждом возрастном варианте задания направлены на различные виды языковой деятельности, проверялось понимание устной речи на слух, знание идиоматических выражений, традиционных праздников, грамматики и даже персонажей английских детских книг.

Конкурс проходил в конце прошлого года, однако результаты стали известны лишь в этом месяце. Так, среди победителей и призеров оказались и всеволожские ребята:

1 место среди учащихся первых классов заняла Тюрикова Ульяна.

1 место среди учащихся вторых классов – Степанов Даниил.

1 место среди учащихся третьих классов – Хорошков Егор.

1 место среди учащихся пятых классов – Сертаков Марк.

Поздравляем всех участников и приглашаем в новом учебном году всех желающих попробовать свои силы в конкурсе.

Владимир Шемшученко