Родители сертоловских выпускников сдали ЕГЭ

24 марта в школе № 2 города Сертолово прошла Всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

Родители школьников и учителя из Сертолово, Агалатово, Лесновского сельского поселения, Вартемяг, Бугров – всего около 40 человек стали участниками мероприятия.

Перед тем как начать основную часть акции с родителями, пообщались директор Валентина Николаевна Волкова и педагоги школы. Они рассказали о специфике экзамена и уточили особенности его проведения в 2023 году. Особый акцент был сделан на психологической подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ.

Родители прошли все процедуры, связанные с экзаменом, а именно: регистрацию, заполнение бланков, металлодетектор, сдачу личных вещей и мобильных телефонов. Около 40 минут понадобилось «экзаменуемым» для того, чтобы выполнить сокращённый вариант ЕГЭ по русскому языку.

Данная акция проводится уже в седьмой раз, и она направлена на то, чтобы родители знали, как проходят эту процедуру их дети, и таким образом сумели их морально подготовить к важнейшему этапу образовательного процесса.

Споры вокруг единого государственного экзамена не утихают. По прошествии многих лет у ЕГЭ есть как противники, так и сторонники. Одни говорят о его универсальности и прозрачности, другие о слишком строгих рамках, не рассчитанных на творческий подход, и далеких от жизни задачах. И всё же из года в год социологические опросы показывают, что абсолютное большинство населения России отрицательно относится к ЕГЭ. Тем не менее в системе российского образования он по-прежнему остаётся важнейшим этапом на пути учащихся школ к поступлению в вузы и получению высшего образования.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»