Работники культуры Всеволожского района отметили свой профессиональный праздник

Работники культуры Всеволожского района по доброй многолетней традиции – отмечать свой профессиональный праздник в каком-либо историко-культурном месте Ленинградской области – в сопровождении профессионального экскурсовода преодолели не одну сотню километров и оказались в сказочном месте – Верхних Мандрогах, где состоялось районное мероприятие «Культура. В ногу со временем!».

В Верхних Мандрогах можно погрузиться в «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». Это буйство красок новодельных теремов, мастер-классы, самобытные сувениры, вкуснейшие пироги… Что же касается теремов – они просто великолепны! С тритонами на крышах, с яркой резьбой и широкими ступенями! Но не всё здесь вызывающе ярко: есть в Мандрогах и старая деревня с домами, перевезенными из Вологодской и Архангельской областей.

Гости побывали в домике мельника, увидели настоящую кузницу, где кузнец показал работникам культуры, как раскаленный металл превращается в подковы и другие необходимые в быту изделия, а также получили положительные эмоции от посещения кукольной, гончарной, ткацкой мастерских, насладились резьбой по дереву, кружевоплетенем и бисероплетением в исполнении замечательных мастеров. А в завершение – настоящая русская кухня в Гостином дворе…

Но вернёмся на торжество, которое открыла начальник отдела культуры администрации района Дарья Воробьёва:

– Для меня большая честь лично поприветствовать и поздравить вас с профессиональным праздником. Пользуясь случаем, я также поздравляю вас от лица администрации Всеволожского района. Вы своим творчеством и любовью к своей профессии зажигаете сердца, создаёте праздник, открываете заветные двери в мир прекрасного, учите любить и радоваться каждому дню. Вы – творческие работники – открываете людям мир прекрасного, делаете жизнь людей лучше. Везде, где нужен праздник, там всегда появляется работник культуры. И труд этих людей не остаётся без заслуженной оценки руководства района, города и общества.

Почётной грамотой Совета депутатов Всеволожского муниципального района награждён преподаватель по классу баяна, аккордеона детской школы искусств пос. им. Морозова Князев Михаил Иванович, а заместитель директора по концертно-просветительской работе Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска Иванченко Жанна Юрьевна награждена Почётной грамотой Главы г. Всеволожска.

Благодарностью главы администрации района отмечены: Болкисева Ольга Владимировна, Решетникова Елена Александровна, Лаштабег Марина Витальевна, Жамкочян Лиана Артуровна, Пащенко Елена Геннадьевна Курдяпина Юлия Александровна, Чирко Наталья Викторовня, Перфильева Дарья Игоревна, Александрова Яна Сергеевна, Александрова Юлия Николаевна и Чичеватова Елена Владимировна.

Благодарственные письма Главы администрации района получили: Ватагина Марина Вениаминовна, Кирюшкина Юлия Александровна и Зубарева Тамара Сергеевна.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО