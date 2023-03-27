В Ленобласти начали просыпаться медведи

Один из жителей Ленинградской области обнаружил свежий след бурого медведя. Судя по размеру отпечатка лапы, его оставил, скорее всего, самец – обычно они просыпаются на несколько недель раньше самок.

Как сообщает биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков, как правило, медведи просыпаются с достаточным запасом жира и могут долгое время обходиться без еды. А вот медведицы предпочитают оставаться в берлогах вместе с детенышами до появления свежей травы. К этому моменту малыши становятся уже достаточно взрослыми, чтобы уверенно следовать за матерью в случае опасности.

Отметим, что, по данным Комитета по охране объектов животного мира Ленинградской области, в нашей области обитает 3 150 бурых медведей. И хотя мишка и является одним из самых крупных наземных хищников, большую часть его рациона составляют растения.

Фото блога «Каждой твари по паре»