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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти начали просыпаться медведи

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Один из жителей Ленинградской области обнаружил свежий след бурого медведя. Судя по размеру отпечатка лапы, его оставил, скорее всего, самец – обычно они просыпаются на несколько недель раньше самок.

Как сообщает биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков, как правило, медведи просыпаются с достаточным запасом жира и могут долгое время обходиться без еды. А вот медведицы предпочитают оставаться в берлогах вместе с детенышами до появления свежей травы. К этому моменту малыши становятся уже достаточно взрослыми, чтобы уверенно следовать за матерью в случае опасности.

Отметим, что, по данным Комитета по охране объектов животного мира Ленинградской области, в нашей области обитает 3 150 бурых медведей. И хотя мишка и является одним из самых крупных наземных хищников, большую часть его рациона составляют растения.

Фото блога «Каждой твари по паре»

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