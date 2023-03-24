Серебро и золото жизни, когда тебе за 60

«В сорок лет жизнь только начинается, теперь я точно это знаю!» – говорит главная героиня культового фильма в переломный момент своей жизни. В наши дни мысль получила дальнейшее развитие: «Всё главное в жизни началось после шестидесяти!» – автору этих строк не единожды довелось услышать такое утверждение в тот день, когда в ЦКД города Всеволожска проходил конкурс «Королева серебряного возраста». Второй год собирается там целый зал зрителей, болельщиков и просто людей, умеющих ценить таланты и зрелую женскую красоту.

«Самые обаятельные и привлекательные»!

Перед началом главного действия знакомимся с теми, кто пришёл поддержать наших будущих «королев» и просто в хороший весенний день порадоваться жизни. Вижу в зрительном зале мою хорошую знакомую, почетного жителя поселка имени Морозова, бывшего старосту деревни Шереметьевка И.А. Пантелееву.

– Мне очень нравится этот конкурс, жизнеутверждающий и радостный, – признается Ирина Анатольевна. – Если бы он появился на орбите нашей жизни чуть раньше, с удовольствием бы и сама поучаствовала. Вы ведь знаете: мы во всех конкурсах впереди всех – хоть «Ветеранское подворье», хоть Марафон Победы, – но уж годы берут своё. Здоровье стало подводить.

– Годы берут своё, – подхватывает эту мысль ещё одна легенда ветеранского движения – Марина Сергеевна Обелевич, – но мы не сдаёмся! Я работала в «Диалоге поколений», собственно, и начинала эту организацию, до сих пор являюсь заместителем председателя Совета ветеранов микрорайона Южный и по возможности участвую во всех мероприятиях. А здесь, в конкурсе «Королева серебряного возраста», у меня так много дорогих моему сердцу участниц: к Ирине Геннадьевне я ходила на танцы, на хор к Елене Ивановне – и я всем желаю победы, хотя это тот конкурс, в котором не может быть проигравших.

Совершенно права наша собеседница, потому что самую главную победу – над возрастом и собой – все участницы уже одержали. Марина Сергеевна Обелевич, дитя войны, подросток послевоенного времени, она в свои годы выглядит просто потрясающе, от силы лет на 60. Да признаться, в наше время не удивляют некоторые возрастные парадоксы: в те же 60 женщина может выглядеть на сорок, а посмотришь на некую молодую особу, она старушкой кажется: вид унылый, глаза не горят!

– Все дело в отсутствии интереса к жизни, к знаниям и самосовершенствованию – это уже мнение мужчины. Сергей Иванович пришёл вместе с дочерью поболеть за жену. Ольга Владимировна Шарапова, как утверждает её супруг, – «высокая красивая блондинка, самая обаятельная и привлекательная».

На сцене – восемь граций

– А о «золотой осени» серебряного возраста вы слышали? – спросила меня перед началом праздника и главных конкурсных заданий Елена Валеева, заведующая художественно-творческим отделом ЦКД и бессменная ведущая конкурса. – Это то самое время, когда дети встали на ноги, внуки подросли, отпала необходимость каждый день спешить на работу, и многие из тех женщин, которые сегодня участвуют в нашем конкурсе, наконец-то нашли возможность заняться собой и открыть в себе то настоящее, что зрело и просило выхода, возможно, долгие годы.

– Мы впервые провели такой конкурс в прошлом году, причем инициатива исходила от самих прекрасных дам, – поделилась своими наблюдениями главный специалист отдела культуры Елена Усик, – а до того мы проводили подобный конкурс для девочек, в поисках маленькой принцессы. В детстве – принцесса, выросла – стала королевой. А королева серебряного возраста в пору золотой осени – это просто настоящее чудо!

И вот они на сцене: восемь граций, достойных кисти живописца. Восемь характеров, восемь судеб и жизненных историй.

Успешно выдержав предварительный конкурсный отбор, претендентки на звание «королевы» представили на суд зрителей и жюри свои «визитные карточки»: о профессиональных занятиях и увлечениях, жизненных установках и гражданской позиции. Рассказывали о себе в разных жанрах и формах: в стихах и прозе, в танце и песне, налицо были мудрость и жизненный опыт, юмор и талант. Бухгалтер и преподаватель железнодорожного вуза, нефтяник и первооткрыватель шельфов, продавец и преподаватель дополнительного образования, экс-депутат и супербабушка – такие разные! И прекрасные в главном – каждая своим примером убеждала нас: хочешь прожить интересно и долго оставаться молодой – поднимайся! – Вставай на лыжи, иди в кружки, занимайся скандинавской ходьбой, изучай иностранные языки, овладевай компьютерной грамотой, люби себя и будь любимой! А главное – старайся быть полезной, и помни: интересно жить – это здорово! В общем, будь хозяйкой своей жизни. Будь Королевой!

А что могут королевы?

Что могут короли, мы знаем из известной песни. А что могут «королевы»? Они могут больше, чем короли! Помимо визитных карточек, конкурсанткам предстояло пройти еще несколько испытаний: проверка на знание истории любимого города, творческий конкурс, где были возможны самые разные жанры, и в завершение конкурс с лирическим названием «Серебряные блики», условиями которого была задача придумать наряд королевы с серебряными элементами.

Честно скажем, на наш взгляд, и само собой – на взгляд жюри, со всеми заданиями наши красавицы справились блестяще. Немного «споткнулись» в променаде по городу, а на все остальные конкурсные номера зал и даже строгое жюри реагировали бурными аплодисментами.

Кстати, о жюри, в составе которого люди известные, именитые и профессиональные: заслуженный артист России, актер Драматического театра «На Литейном» С.И. Заморев, художественный руководитель группы «Ярмарка», золотой и серебряный призер чемпионата мира игры на баяне, обладатель народной премии «Дорожного радио» А.В. Юров, художественный руководитель театра» Легенда» А.А. Сергеев, актер театра и кино Е.Н. Ануфриев, актер СПб театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова А.С. Гвоздь – им в этот день, несомненно, пришлось трудно.

Непросто сделать свой выбор, когда на сцене такие таланты, как Венера Ахметовна Алиева, ещё в свои студенческие годы «заболевшая театром», со временем создавшая в своем институте студенческий театр и студию ораторского искусства. На конкурс Венера Ахметовна представила литературно-музыкальную композицию под названием «Родина и в радости, и в горе», которая поразила и проникновенностью, и профессионализмом. Да что говорить – они и есть наши лучшие профессионалы! Ирина Геннадьевна Леденёва, которая уже не один год руководит студией эстрадного танца «Колорит», создавшая детский коллектив «Мери Поппинс» – лауреат многих всероссийских и международных конкурсов. Казань и Тула, Москва и Петербург аплодировали воспитанникам будущей «королевы». Танец, который Ирина Леденёва исполнила в день конкурса, можно назвать философской притчей о любви и верности.

– Браво! – реагировал зал на театральное представление, придуманное и поставленное И.Б. Морозовой, – мораль представления била четко в цель: превращение Бабы Яги в прекрасную королеву не только усилиями косметологов и ортопедов, но главное – добрыми намерениями самой Бабушки Ягушки. Было смешно и поучительно. А какой замечательный наряд представила Ирина Борисовна на суд зрителей! Ослепительный, одним словом! Она много лет возглавляет клуб «Оживка», где собираются все рукодельные женщины нашего города и района, создала детский клуб «Оч.Умелые ручки», и на всех общегородских и ярмарках «АГРОРУСЬ» изделия рукодельниц «Оживки» – украшение праздника.

Рукоплескал зал и «термоядерной энергии бизнесвумен» Татьяны Ивановны Симоновой, написавшей письмо президенту для того, чтобы во Всеволожске появился спортивно-оздоровительный комплекс. Супербабушка и финалист танцевального конкурса поколений, лауреат Московского конкурса «Созвездие Венеры» Татьяна Васильевна Виноградова – «Женщина года 2012», поразила всех изяществом и продуманностью своего номера. Оригинальным нарядом и песней из кинофильма «Человек-амфибия» – та самая высокая красивая блондинка Ольга Владимировна Шарапова, за которую пришла поболеть вся её семья. Поэмой в стихах о родном Всеволожске – Галина Александровна Харламова, а песенкой про черного кота, что жил за углом, – Ольга Михайловна Смелова.

– Да здравствует наш «серебряный возраст!» – именно так приветствовал зал каждую участницу конкурса. И как в той сказке – «никто не ушёл обиженным», все получили заслуженные звания, награды от спонсоров, аплодисменты и любовь зрителей. О.В. Шарапова была удостоена звания «Леди Шарм», О.М. Смелова – «Леди Грация», В.А. Алиева признана «Леди Вдохновение», Т.И. Симонова – «Леди Нежность», Т.В. Виноградова – «Леди Элегантность», «Леди Артистичность» – И.Б. Морозова, Г.А. Харламова – «Леди Утонченность». Звания «Королевы Серебряного возраста» была удостоена И.Г. Леденёва, и заслуженный артист России Сергей Заморев под гром аплодисментов водрузил победительнице корону. Но повторимся: в этом конкурсе нет проигравших, все талантливы, все бесподобны, все победили свой возраст и предубеждение, что с выходом на пенсию начинается скучная и однообразная жизнь пенсионера. После шестидесяти жизнь только начинается!

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА