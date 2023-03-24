Плейстик идёт во Всеволожск

Плейстик описывается как одна из эффективных форм профилактики утомления. Одновременно это и развлечение, и интересное проведение досуга в режиме общего оздоровления. В ходе занятий улучшается концентрация внимания, повышается уровень жизнестойкости через удовольствие и с удовольствием.

Наш корреспондент побывал в одном из залов Санкт-Петербурга, где проводятся регулярные занятия по Плейстику с людьми «серебряного возраста», и задал несколько вопросов магистру физкультуры и спорта, лауреату конкурса Президентских грантов 2022 года в номинации «Социальные проекты», автору и руководителю социального проекта для пенсионеров и ветеранов «Пластика здоровья», действительному члену Академии национальной безопасности РФ, участнику боевых действий, кавалеру боевых и государственных наград Анатолию Лаптеву.

– Анатолий Викторович, чем же так привлекательна разработанная вами программа?

– Первое, главное и основное, мы «работаем с головой». Иными словами, Плейстик – это способ воздействовать на мыслительные процессы человека с помощью физических движений.

А вот набор движений у нас самый разнообразный, и потому людям – и детям, и дедушкам с бабушками – не скучно. И это главное.

– Поясните, пожалуйста, что значит «работаем с головой». Для неподготовленного человека это воспринимается как гипноз, транс, зомбирование. Какой из этих вариантов наиболее соответствует?

– Ой, даже мне жутковато стало, транс, зомбирование… Ничего похожего. Попробую пояснить. Голова у человека не только для того, чтобы в неё кушать. Там ещё и мозг есть, с помощью которого человек думает. Так вот думы человеческие, иным словом – мысли, в голове обычного человека толкутся беспорядочно и бесконтрольно. Помните выражение: навязчивая мысль? Так вот наша практика заставляет, именно заставляет (!), человека сконцентрироваться на процессе занятий, не позволяя ему отвлечься. Происходит погружение в состояние «здесь и сейчас».

– И это возможно?

– Не просто возможно. Это – неизбежно. То, что вы сейчас наблюдаете в зале, описать довольно сложно. А вот прочувствовать – запросто. И потому я бы не стал ваших читателей утомлять долгими пояснениями и иллюстрациями. Проще посетить наши занятия, которые проходят в Петербурге регулярно вот уже восемь лет, и убедиться в моих утверждениях на практике. Ну, либо квалифицированно разгромить их. Но именно на практике.

– Мы с вами разговариваем в помещении петербургского Манежа, известного как «Зимний стадион». Людей в настоящий момент в зале действительно много. Я бы сказал – очень много. Когда и на каких условиях здесь проходят ваши тренировки?

– Мы избегаем определения «тренировка». У нас занятия. Мы занимаемся активным здоровым досугом. В Манеже наши встречи проходят регулярно, по вторникам и четвергам. Первый поток в 10.00, второй – в 11.00. Есть ещё несколько залов в Петербурге, где проходят подобные занятия.

И не пугайтесь. Этот огромный коллектив, насчитывающий изрядно больше пятидесяти человек, на самом деле распределен на несколько самостоятельных групп. С каждой из них работает отдельный инструктор, подготовленный по специальной программе и обладающий государственным сертификатом одного из вузов. К слову, один из вузов, в котором готовят инструкторов по Плейстику, есть и в Ленинградской области. Это государственный институт в Гатчине. Там же, к слову, на базе упомянутого института уже пятый год Плейстиком системно занимается одна из наших групп.

– А у вас есть планы распространения вашей программы в Ленинградской области или Гатчиной всё и ограничивается?

– О нашем методе знают во многих населенных пунктах Ленинградской области, где мы провели множество открытых уроков и показательных выступлений.

Теперь мы, совместно со Всеволожским Клубом боевых искусств «САТОРИ», готовим программу по Плейстику для жителей Всеволожска.

Клуб «САТОРИ» хорошо известен в Ленинградской области и Петербурге. Достаточно сказать, что его воспитанники за свои достижения включены в состав сборной команды Санкт-Петербурга и Ленинградской области по Восточному боевому единоборству. За победы в крупных соревнованиях членам клуба присваиваются спортивные звания «Кандидат в мастера спорта» и «Мастер спорта России». Некоторые из них поступили и успешно проходят обучение в НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Так что наше сотрудничество представляется перспективным и эффективным.

Договорённость о сотрудничестве уже достигнута с одним из руководителей Клуба Сергеем Хорошковым.

– Я вижу в вашей группе в основном людей очень почтенного возраста. Ваша программа для пожилых людей?

– Программы по методу Плейстик различны и ориентированы как по возрастному, так и по профессиональному признаку. Кроме этого, у нас есть очень эффективная программа реабилитации, которую мы внедряем в госпиталях. Как вы знаете, сегодня этому вопросу в стране уделяется особое внимание.

– Значит, есть Плейстик и для детей?

– Более того, есть Плейстик для занятий в семьях. Мы даже турниры проводим, которые так и называются – «Бабушки и внуки». Да, и пусть дедушки не обижаются, они тоже на равных участвуют в турнирах. Подобные занятия способствуют улучшению взаимоотношений, формированию и развитию взаимопонимания между поколениями. Ведь конфликт «отцы и дети» актуален во все времена.

– А в чём реабилитационный эффект Плейстика?

– В первую очередь, помните? – «мы работаем с головой». Все люди, практически без исключения, побывавшие в зоне боевых действий, получают ПТСР («посттравматическое стрессовое расстройство – тяжёлое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику человека» – Прим. авт). Это раздражительность, гневливость, плохой сон, апатия, депрессия. Наши занятия помогают восстановить психическое состояние пострадавшего практически до конституционального естественного состояния. Далеко ходить за примерами не буду, начну с себя. Я ветеран боевых действий и потому с этой темой знаком, как говорится, изнутри. А вот когда нам удаётся в нашей собственной голове навести порядок с мыслями, начинают происходить чудеса. Восстанавливается процесс обмена веществ, а это, как минимум, наш иммунитет. Это создаёт высокий эффект в том числе профилактики вирусных заболеваний. Ведь Ковид-19 и его производные пока никто не отменял, и волны этой заразы периодически накатывают на наше общество, принося массу неудобств и проблем.

– Вернемся к вопросу о Всеволожске…

– В ближайшее время будет организована презентация и открытый урок для жителей Всеволожска, где всякий желающий не только увидит, но и сможет пройти ознакомительный практический курс по Плейстику. Надеюсь, ваша газета проинформирует своих читателей о старте проекта в городе.

Я могу ещё долго рассказывать об эффективности и увлекательности Плейстика, но лучше действительно один раз попробовать.

Беседовал Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото из архива Анатолия Лаптева