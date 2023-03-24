Дорогами Донбасса

«Те, кто сражается на войне, – самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встретишь» – в этих словах Хемингуэя мне повезло убедиться самой.

Наш путь начался в 4 утра. Мы везли с собой гуманитарную помощь для мирных жителей, которые пострадали от обстрелов, а также заказанные вещи для наших военных. Погодные и дорожные условия отличались кардинально – от теплого солнца до метели. Люди в нашем экипаже были разные – от сотрудника МВД до многодетного отца, но всех объединяло желание помочь не на словах, а на деле, и своими глазами увидеть реальную картину событий.

Остановившись на одной из заправок, мы поели пирожки, которые испекла супруга нашего товарища. Представьте себе – 8 марта эта замечательная женщина, мать 5 детей, испекла за день 145 пирожков, чтобы угостить ими защитников Донбасса. Спустя сутки дорожно-заправочной жизни мы вышли на финишную прямую.

Азовское море щурилось на солнце, мимо нас проезжали КАмаЗы с буквами «Z» и «V» на кабине, а над головой часто летали вертолеты. Тревога висела в южном воздухе, отражалась в напряженных лицах людей.

Новоазовск запомнился километрами фур и большегрузов, стоящими вдоль обочины. В приоритете у таможенного поста – «буханки», «нивы» и «газели», пригнанные для фронта. Гражданских машин было много, из разных регионов, одиночных и колоннами.

После КПП вдоль дороги видим воронки от взрывов, окопы. И вот – Мариуполь, истерзанный, но несломленный. Немного народа на остановках, военные в полной боевой экипировке, разрушенные дома – это не кино, а реальность. «Едем быстро, нигде не останавливаемся, при выходе из машины – смотрите под ноги», – указания безопасности от нашего руководителя.

На первой точке, куда мы привезли гуманитарную помощь, развевались флаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики.

Нас были очень рады видеть, водители и волонтеры разгружали коробки с вещами, подарками и сладостями.

Суровый мариупольский кот нежился на мартовском солнышке и все контролировал. Обнимашки, фотографии на память, и мы продолжаем свой путь – у нас еще несколько точек, где нас ждут…

Буквы цветов российского триколора складываются в слово «Мариуполь», а над ними стела с изображением Богородицы. На этом месте останавливается седан с донецкими номерами, из которого выходит молодая пара, чтобы сделать снимок в лучах заходящего солнца. Я фотографирую часть ГРЗ с флагом, и парень с опаской смотрит на нас и просит не «светить» номера.

А дальше – Волноваха и Донецк, который запомнился разрушенным рынком, темными окнами в домах и полным отсутствием людей на улицах вечером пятницы.

И вот долгожданная встреча с главными героями, людьми чести, долга и безграничного мужества – нашими военными. Мы постарались привезти им всё, что они просили, хоть по некоторым техническим позициям это было непросто. Нас встретили с улыбками, как встречают хороших друзей. Ребят мы порадовали письмами от суворовцев, личными передачами, видеороликами от их семей – кусочки мирной жизни и домашнего тепла. В придачу мы привезли книги, сладости и гитару – как на фронте да без песен?!

Ценный груз мы доставили для военного врача – специальную медицинскую сумку. «Я теперь смогу спасти не двух-трех человек, а всех! Это то, что мне нужно!» – с восторгом сказал медик, который порой возвращает с того света не только своих бойцов, но и мирных жителей. «Наш врач – самый главный», – поясняет рядом стоящий офицер. Да, всем известно, что военные медики высоко ценятся, и иногда за ними идет настоящая охота снайперов.

Я спросила у одного бойца, что самое сложное на фронте. «Все можно выдержать, но лишь бы потерь не было. Это тяжело», – ответил воин и закурил. Скоро у него заканчивался контракт, и он собирался жениться. Дай Бог, все так и будет.

Люди, которые постоянно находятся на грани жизни и смерти, каждый приезд волонтеров встречают с особым чувством благодарности, и в их глазах можно прочитать слово «спасибо». Мы прощались с ними как с родными, которых видят, возможно, в последний раз. Самые ценные мгновения и самые тяжелые…

Мы уезжаем домой сквозь плотный туман, ориентируясь на огни впереди едущей машины. «Не отставай, а то заблудимся и к хохлам приедем», – шутит водитель со своим сменщиком.

Дорога дальняя, и после всего увиденного мы едем в машине молча, думая каждый о своем. Где-то на середине пути узнали из новостей, что сегодня снова обстреляли Мариуполь и Донецк, есть погибшие.

Несмотря на риск и опасность, каждый из волонтеров готов снова поехать с гуманитарным грузом. Случайных людей среди нас нет.

«Обстановка у нас всегда напряженная – то снайперы стреляют, то «хаймерсами» накрывают. У нас тут очень опасно», – написал мне военный и прислал фотографии. На них остатки деревенской жизни, расстрелянной пулями и взорванной снарядами. А вместе с ними – кадры первых цветов и плодов, жизнь и в таких условиях продолжается.

Ребята, мы обязательно к вам приедем, вы только дождитесь!

Анна ГАПИЧ

Фото предоставлено автором