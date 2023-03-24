В Юкках построят очистные сооружения

Коммунальную инфраструктуру перед вводом в эксплуатацию проблемного ЖК «Черничная поляна» обновит ГУП «Леноблводоканал».

Как сообщает пресс-служба строительного комитета ЛО, застройщик «Черничной поляны» не только бросил почти две сотни обманутых граждан, но и не полностью выполнил обязательства по прокладке инженерных сетей. Чтобы помочь гражданам регион проведет комплексную модернизацию инфраструктуры, которая улучшит жизнь дольщикам и жителям Юкков.

Сегодня ГУП «Леноблводоканал» проводит конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для установки новых модульных очистных сооружений, производительностью 400 м3/сутки. Сооружения включают комплекс автоматизированной механической очистки, обработки осадка, станцию глубокой биохимической очистки, а также комплекс доочистки и обеззараживания сточных вод. Управлять сооружением возможно будет удаленно.

Строительство второй очереди проблемного ЖК «Черничная поляна» завершает Правительство ленинградской области на средства привлеченных инвесторов. Техническим заказчиком выступает АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области». Сегодня строительная готовность трех корпусов проблемного объекта достигла 100 %. Последний, десятый корпус, готов на 90 %. Специалисты работают над отделкой и благоустройством территории. Дома подключены к системе электроснабжения по постоянной схеме.

Во второй очереди ЖК зарегистрированы 192 пайщика. Строительство объекта в 2014 году начала компания IMD Group, однако неоднократно переносила сроки и в 2017 году окончательно остановила работы. Летом 2021 года Правительство Ленинградской области возобновило строительство за счет привлеченных инвестиций.

Фото пресс-службы строительного комитета ЛО