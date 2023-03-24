Всеволожский центр поддержки ветеранов и пенсионеров борется с «возрастным одиночеством»

Всеволожская районная общественная организация «Центр поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога Жизни» реализует социальный проект «Домашний многофункциональный центр для ветеранов и пенсионеров».

По состоянию на сегодняшний день уже организовано и успешно проведено немало интересных акций. Очередная, под названием «Едем в гости», направлена на борьбу с таким явлением, как «возрастное одиночество», которое, к сожалению, часто встречается в среде людей пожилого возраста.

Как сообщает издание «Петербургский рубеж», 16 марта в рамках этого нового социального проекта представители ветеранских и общественных организаций Всеволожска посетили муниципальное образование Сертолово, где прошла встреча с аналогичными организациями этого города.

Таким образом, Сертолово стал первым населённым пунктом, принявшим гостей в рамках нового проекта, целью которого является обмен опытом и расширение коммуникативных связей между ветеранскими организациями Всеволожского района.

За время проведения мероприятия гости из Всеволожска возложили цветы к памятнику Герою России гвардии лейтенанту Дмитрию Кожемякину и мемориалу воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Гостям рассказали об истории города и его традициях, памятных местах и героях, в честь которых названы улицы, военно-патриотической работе с населением.

В школьном музее «Честь и гордость Отечества», который располагается в сертоловской гимназии, учащиеся провели для гостей экскурсию. Всеволожские ветераны поблагодарили организаторов мероприятия и написали искренние и добрые слова в музейной Книге отзывов.

В Совете ветеранов с гостями из Всеволожска вопросы и предложения по объединению усилий ветеранских организаций и другие насущные проблемы, обсудили глава МО Сертолово Сергей Коломыцев, депутат совета депутатов почётный житель города Сертолово Владимир Веселов, депутат совета депутатов Марина Матусевич и другие почётные гости.

Председатель общественной организации «Центр поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога Жизни» Елена Фролова подчеркнула, что в дальнейшем акция, стартовавшая в Сертолово, будет продолжаться в других городах и поселениях Всеволожского района, а в перспективе есть намерение, при определённой поддержке, реализовать её и на территории всей Ленинградской области.

Подготовил Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»