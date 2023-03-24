Во Всеволожском районе началось строительство межпоселкового газопровода

Стартовало строительство межпоселкового газопровода, который подведет газ в деревни Елизаветинка и Керро. Общая протяженность объекта составит около 27 километров.

Как сообщили в комитете по топливно-энергетическому комплексу ЛО, по завершении работ подключить газ можно будет в более чем 200 домовладений. Объект строится по программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021–2025 годы.

При строительстве рядом с автотрассой будет использоваться метод наклонно-направленного бурения, что позволит сохранить дорожное полотно. Проектом также предусмотрена установка трех газорегуляторных шкафных пунктов.