21 марта во Всеволожске отметили Всемирный день поэзии встречей «Полёт души». В мероприятии приняли участие члены литературного объединения «Родник» Александр Ковалёв, Евгений Попов, Ирина Моисеева, Владимир Шемшученко и Евгений Лукин.

Инициатором встречи любителей поэзии и авторов выступил отдел культуры администрации Всеволожского района и отдел обслуживания Всеволожской межпоселенческой библиотеки. Организаторы также подготовили выставку книг современных мастеров слова.

Поэты рассказывали о себе, читали стихи, пели песни. Во встрече приняли участие начальник отдела культуры администрации района Дарья Воробьёва, директор Всеволожской межпоселенческой библиотеки Людмила Слепухина, представители общественности и жители города. В завершении участники встречи зарядились лирическим настроением, а библиотечный фонд района пополнился книгами выступавших поэтов.

Владимир КАМЫШЕВ