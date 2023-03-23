Юные моделисты провели мастер-класс во Всеволожской детской библиотеке

В Детской библиотеке г. Всеволожска прошла выставка «На воде и в небесах». Юные моделисты представили макеты танков, самолётов, кораблей, а также разработки современного стрелкового оружия.

Подготовила и организовала выставку преподаватель изобразительного искусства средней школы № 4 г. Всеволожска Елена Трофимова. Экспонаты выставки создали моделисты и конструкторы: Константин Тервинским, Артём Горбов, Григорий Бакуменко, Василий Хижняков и Константин Аксёнов.

Молодые люди провели настоящие мастер-классы по созданию и окраске моделей, демонстрируя при этом серьёзные знания по истории боевых действий, в которых применялось то или иное вооружение, а также его тактико-технические характеристики.

Победителям достаточно сложной викторины авторы подарили свои работы.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО