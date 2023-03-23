Дороги Ленобласти «встанут» на весеннюю просушку

С 1 апреля в большинстве районов 47-го региона стартует весенняя просушка дорог. На протяжении месяца будут введены весовые ограничения нагрузок на покрытие.

Как сообщает Дорожный комитет Ленинградской области, на время просушки максимальная нагрузка на ось при движении по асфальтовым дорогам составит 5 тонн, по гравийным – 3 тонны.

Сезонная просушка помогает снизить нагрузки на дорожное полотно во время большого накопления влаги. Данная мера увеличивает срок службы покрытия, уменьшает риск образования колейности и прочих механических повреждений.

При этом необходимость в весенней просушке сильно зависит от климатических особенностей региона и даже погодных условий конкретного года. Так, в восточных районах Ленобласти сроки просушки сдвинутся на две недели – с 15 апреля по 14 мая. На остальных трассах региона движение большегрузов ограничат уже на следующей неделе.