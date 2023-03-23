Во Всеволожском районе прошел первый конгресс самозанятых

Количество самозанятых граждан во Всеволожском районе продолжает увеличивается. По последним данным, новым налоговым режимом воспользовалось около 30 тысяч предпринимателей. Об этом рассказывали организаторы первого конгресса самозанятых, который прошел в КДЦ «Южный».

Участники форума говорили, что экспериментальная затея стала выгодным налоговым режимом для индивидуальных предпринимателей, не имеющих сотрудников и большого оборота. Также самозанятость стала отличным вариантом для тех, кто оказывает частные услуги – репетиторы, няни, сиделки, художники и многие другие получили возможность выйти из тени. А начинающие предприниматели понимают, что этот режим – реальный шанс без особых рисков начать свое дело.

У этой системы привлекательная специфика. Ее основная особенность – отсутствие обязательных взносов. Платежи в Пенсионный фонд и ФОМС добровольные. По минимуму механизм поможет сэкономить более 40 тысяч рублей в год. Именно столько платят ИП в режиме УСН или ЕНВД с годовым оборотом до 300 тысяч рублей. Единственный налог на профессиональный доход (НПД) ничтожно мал. Его ставка 4% с операций с физлицами, 6% – с юридическими организациями. Это удобно и выгодно также тем ИП, кто работает всего несколько дней или месяцев. Платить им раньше приходилось за год, а теперь только по факту.

– Мы часто проводим тренинги для будущих самозанятых, – рассказывает руководитель Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Многим интересен новый налоговый режим. Люди готовы участвовать в разных проектах, реализовывая самые смелые задумки. Но связываться с процедурой регистрации ИП на первых порах готовы далеко не все. Вывод напрашивается сам по себе: самозанятость важный, полезный и интересный инструмент для развития, особенно на старте.

– Стать самозанятым проще простого, – отмечает бывшая ипэшница Елизавета Краснова. – Достаточно скачать приложение ФНС «Мой налог». Время регистрации 15 минут. Необходимые операции – кассовый чек, учёт доходов, платежи – быстро и легко формируются в приложении. Также приходит уведомление об уплате налогов с уже рассчитанной суммой, не приходится самой отслеживать все операции и вести бухгалтерский учет.

– На мой взгляд, новый режим – настоящая находка для бизнеса, – отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. – В топе самозанятых – таксисты. Следом за ними идут ремонтники, стилисты, дизайнеры и косметологи. Безусловно, даже с такими мягкими условиями не все выходят из «серой зоны». Однако за незаконную предпринимательскую самодеятельность грозит серьезный штраф. Что касается желания некоторых крупных предпринимателей с большим штатом работников «косить» под самозанятых, считаю, что этот вариант обречен на провал. Такие схемы фискальные органы быстро вычислят. Нерадивым бизнесменам придется заплатить по полной. Поэтому не стоит рисковать.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА