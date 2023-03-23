Во Всеволожском музее «Приютино» пройдут «Театральные каникулы».

Музей-усадьба «Приютино» приглашает учеников 8 – 11 лет и их родителей, сестер и братьев, бабушек и дедушек посетить программу «Театральные каникулы».

Юных гостей приглашают совершить увлекательное путешествие в прошлое и познакомиться со старинными традициями. По замыслу организаторов, хозяйка Приютино Елизавета Оленина готовится отметить именины, а Николай Гнедич, знаток древнегреческого языка и гость усадьбы, готовит к этой дате представление по античным сюжетам. Посетителям усадьбы предстоит перевоплотиться в античных персонажей и поставить небольшой спектакль. Также ребят ждут упражнения по сценической речи и импровизации на старинной дворянской сцене.

Даты проведения экскурсий:

25 и 26 марта, 1 и 2 апреля – 11.00 – 12.30;

29 и 30 марта – 15.00 – 16.30.

Продолжительность – 1,5 часа. Цена билета: для детей – 350 руб., для сопровождающих взрослых – 150 руб. Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефону +7 921 630-50-86. Место проведения: г. Всеволожск, Приютино, 1.