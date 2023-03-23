Во Всеволожске прошла встреча кадетов «Россия выстоит – Победа будет за нами!»

На сцене Культурно-досугового центра «Южный» 22 марта состоялось уже 28-я по счёту встреча учащихся кадетских классов под общим названием «Россия выстоит – Победа будет за нами!».

Концерт открыл народный самодеятельный коллектив, хор ветеранов «Радоница» под управлением Елены Черновой. Вслед за этим заслуженным коллективом на сцену поднимались молодые и красивые представители 25 учебных заведений района, в том числе 17 поэтов, прочитавших яркие, патриотические стихи.

С февраля взыскательное жюри отбирало лучших из лучших во всех школах Всеволожского района, и они выступили весьма достойно на большой сцене перед взыскательной публикой. Организаторы отчётного концерта подготовили для победителей почётные дипломы и ценные призы.

Напомним, что традиция проведения ежегодных встреч учащихся кадетских классов Всеволожского района зародилась по инициативе Виктора Навалихина, председателя Региональной общественной организации общества содействия изучению и развитию культурно-исторических традиций в марте 2020 года, когда при активной поддержке администрации района в Кудрово был проведён I слёт кадетов. С тех пор участники кадетского движения проводили отчётные концерты на многих престижных площадках.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА