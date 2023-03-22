Школы Всеволожского района готовятся к проведению итоговых экзаменов

В общеобразовательных учреждениях Всеволожского района полным ходом идёт подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. В 2023 году более 1 500 обучающихся 11 (12) классов примут участие в государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам необходимо сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике. Для получения допуска к экзаменам – необходимо выполнить два условия – получить «зачет» по итоговому сочинению (изложению) и быть аттестованными по всем предметам учебного плана. Ранее, 7 декабря 2022 года и 1 февраля 2023 г., прошло итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11 (12) классов. Не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительной причине или получившие «незачет» принимают участие в итоговом сочинении (изложении) 3 мая.

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающихся 11 (12) классов проведены репетиционные экзамены по математике базового и профильного уровня, русскому языку, информатике и ИКТ и иностранному языку (устная часть). Процедура проведения репетиционных экзаменов максимально приближена к условиям настоящего экзамена – проверка документов, использование специализированных бланков, а после – официальное объявление результатов.

24 марта Всеволожский район принимает участие в ежегодной Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вызывает множество вопросов и страхов не только у школьников, гораздо больше их у родителей. И это несложно объяснить: родители не готовятся к экзамену в течение года и зачастую в глаза не видели экзаменационные варианты.

Для того чтобы развеять все сомнения взрослых, Рособрнадзор проводит всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этот день родители будущих выпускников получают возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов.

Родителям предлагается написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» даёт родителям уникальный шанс получить максимальную информацию, услышать ответы на интересующие вопросы по организации и проведению ЕГЭ.

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет на базе общеобразовательных учреждений, которые являются пунктами проведения экзаменов: МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска; МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2»; МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1»; МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»; МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»; МОУ «Колтушская СОШ»; МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1».

Единый государственный экзамен в Ленинградской области всегда проходит на высоком организационном уровне. В регионе используются новейшие технологии – доставка материалов единого государственного экзамена в пункты проведения экзамена по сети Интернет, печать экзаменационных бланков и сканирование бланков ответов в аудитории. Основной период проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в форме ЕГЭ и ГВЭ пройдет с 26 мая по 1 июля 2023 года.

Комитет по образованию Всеволожского района