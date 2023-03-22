На Всеволожском театральном фестивале покажут 11 спектаклей

Всеволожский центр культуры и досуга опубликовал афишу грядущего театрального фестиваля «Всеволожская весна – 2023». Зрителей ждет показ 11 спектаклей, в том числе шести премьер.

Торжественное открытие фестиваля состоится 8 апреля в 17.00. Гостей будет ждать творческая встреча с артистом театра и кино Олегом Алмазовым. 14+

9 апреля в 12.00 Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» (г. Выборг) покажет детскую сказку «Цветик-семицветик». 5+

9 апреля в 18.00 Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» (г. Выборг) покажет комедию «Дуры мы, дуры». Премьера, 16+

11 апреля в 19.00 Драматический театр на Васильевском покажет фантастическую комедию «Человек из машины». 16+

12 апреля в 19.00 Драматический театр «Комедианты» покажет трагикомедию «Провинциальные анекдоты». 16+

14 апреля в 17.00 Драматический театр «На Литейном» покажет интерактивный музыкально-мультипликационный спектакль «Я озвучиваю мультик. Пётр I». Премьера, 6+

15 апреля в 12.00 Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» покажет спектакль «Сказка о потерянном времени». Премьера, 6+

15 апреля в 18.00 Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» покажет комедию «Не дождётесь!». 16+

16 апреля в 12.00 Санкт-Петербургский театр «Легенда» покажет музыкальную сказку «Путешествие Нильса с дикими гусями». Премьера, 3+

19 апреля в 17.00 Драматический театр на Васильевском покажет детскую сказку с красочным шоу «Три Ивана». Премьера, 3+

21 апреля в 19.00 Санкт-Петербургский театр «Легенда» покажет комедию «Отель «Всё включено». Премьера, 16+

22 апреля в 17.00 состоится закрытие фестиваля. Санкт-Петербургский театр мюзикла и комедии «АлеКо» покажет лирическую музыкальную комедию «Богатые невесты». 14+

Пригласительные билеты выдаются с 27 марта в кассе МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110), по будним дням с 14.00 до 19.00, по субботам с 14.00 до 18.00.