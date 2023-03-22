В Лесколово прошел конкурс «Красавицы в погонах»

В Лесколовском Доме культуры в третий раз прошёл конкурс «Красавицы в погонах». Его участницы – женщины из воинских и пожарных частей Всеволожского района. Они сменили военную форму на платья, а армейские берцы – на туфли, и состязались за право называться самой всесторонне развитой, творчески одаренной и талантливой личностью.

Ближе к началу в зал прошли «фанаты» – представители воинских частей Министерства обороны, МЧС. Высокие, статные, молодые солдаты в форме цвета «хаки» достали заранее приготовленные плакаты, а вскоре зазвучали свистелки и слоганы в поддержку коллег.

– Наши очаровательные дамы не только коня на скаку остановят, но и смогут блеснуть своими талантами – говорит Евгений Викторович Семенкин из воинской части 28916, что в Агалатово. – Они служат наравне с мужчинами, ежедневно выполняя важные задачи. А ещё они у нас самые умные, красивые и талантливые девушки. Сегодня мы приехали поддержать наших боевых подруг. Все достойны победы!

Оказывается, что сейчас среди военных немало представительниц прекрасного пола. Многие выстраивают примечательную карьеру.

– Это только часть моих медалей, – говорит ведущая конкурса Ольга Яковлева из воинский части 73845 в Лехтуси, заметив, как корреспонденты «Всеволожских вестей» изумленно разглядывают её награды на кителе. – По специальности я дежурный инженер, окончила институт связи в Новочеркасске. И нет, у меня в семье нет военных. Но мне с детства нравилась военная служба. Возможно, в следующем году я стану конкурсанткой. Но это не точно.

– В этом году в полку наших участниц прибыло, – рассказывает директор Лесколовского Дома культуры Елена Егорова. – К нам присоединились представители Агалатовской воинской части и МЧС. Думаю, что такие конкурсы помогают поддержать имидж наших военных. Безусловно, конкурсантки волнуются и переживают.

И вот на экранной сцене зала таймер отсчитывает последние секунды. Три, два, один! Конкурс начался. Сначала девушки вышли на дефиле в военной форме, после чего каждая рассказала о себе и о своей службе в конкурсе представлений «Визитка». Девушки рассказывали о своих буднях, работе и достижениях, выбрав оригинальные формы изложения. Красавицы рассказывали, как руководство, сослуживцы и все общество положительно воспринимает женщин в погонах. О том, что сегодня они по праву наравне с мужчинами проходят службу в различных ведомствах, пользуясь возможностями для развития. Каждое выступление сопровождалось бурными овациями.

Тепло встречали участниц и в творческом конкурсе. Звучно спела Румия Айганова на родном татарском языке, зажигательный танец «Смуглянка» исполнила Евгения Лысова.

Вишенкой на торте конкурса красоты стало дефиле. Девушки вышли в красивых платьях, которые подчеркивали их грацию. Победительниц в конкурсе не было, только красные ленточки и титулы, как у королевских особ: Леди Грация, Леди Обаяние, Леди Шарм, Леди Очарование.

Конкурс «Красавицы в погонах» сопровождался красивыми выступлениями талантливых творческих коллективов и исполнителей. «Огня» добавили рекордсмены Книги рекордов Гиннесса, лауреаты Международного конкурса барабанщиков «Ударная волна» – шоу-группа «Алые паруса» (художественный руководитель Сергей Фетисов). Зал просто взрывался от аплодисментов, когда на сцене появлялись барабанщицы. Прекрасно спели гостьи конкурса Лилия Романюк и Светлана Климова.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО