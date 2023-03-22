Во Всеволожском районе прошел чемпионат среди мастеров маникюра

Пятнадцать специалистов по маникюру и педикюру приняли участие в чемпионате Всеволожского района по нейл-дизайну, соревнуясь в мастерстве создания стильных ногтей.

Перед конкурсом участниц инструктировали организаторы соревнования. «Если что-то пойдет не так, сразу обращайтесь. Поможем устранить любую неисправность оборудования», – напутствовала слегка испуганных и немножко взволнованных участниц эксперт чемпионата Ксения Алексеева. Оказалось, что она и идейный вдохновитель этого занимательного мероприятия. Как считает бизнес-леди, рынок маникюра и педикюра во Всеволожске имеет тенденцию к росту. Ниша не занята, и каждый найдёт своё место в отрасли.

– Хочу отметить, что район оказывает большую поддержку малому и среднему бизнесу, – отмечает Ксения Алексеева. – Мы уже получили молодёжный грант в размере 700 тысяч рублей на развитие бизнеса, а сейчас будем подавать заявку на субсидию как социальное предприятие. Наша целевая аудитория – люди пенсионного возраста, многодетные мамочки и те, у кого есть ограничения по здоровью. Для них оказываем услуги по скидке.

Оценивало конкурсанток профессиональное жюри. Среди них – представители районной администрации, руководители салонов красоты. Участницы в свою очередь уверенно подпиливали ногти, покрывали их лаком.

– Думаю, что чемпионат станет хорошей платформой для популяризации самозанятости, – рассказывает руководитель отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства Всеволожского района Екатерина Ковторова. – Особенно в сфере ногтевого бизнеса. Среди мастеров нейл-дизайна много тех, кто воспользовался новым выгодным налоговым режимом и стали работать официально. Возможно, некоторые из них со временем перейдут в статус индивидуальных предпринимателей, тем самым способствуя развитию малого и среднего бизнеса.

– Больше буду представлять народное мнение, оценивая участниц с точки зрения обывателя, – отметила депутат города Всеволожска Полина Попова. – Главное для меня – аккуратность, правильная обработка кутикулы, дизайн. Сегодня любая женщина может разобраться, правильно ли сделан маникюр с точки зрения эстетики. Такие конкурсы очень важны. Мастера получают уникальную возможность проявить, показать себя и посмотреть на других. Это небольшой толчок для привлечения клиентов, развития бизнеса, увеличения оборотов и выручки. Помимо этого, такие состязания создают здоровую конкуренцию в данной отрасли.

Отметим, что во время соревнования все мастера продемонстрировали высокий профессионализм, творческий подход к работе, понимание современных тенденций в своём ремесле.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА