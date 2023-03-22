Во Всеволожске отметили годовщину вступления Крыма в состав Российской Федерации

Очередную, девятую по счету годовщину вступления Крыма в состав Российской Федерации страна отметила 18 марта – этот день официально вошёл в календарь памятных дат.

Всеволожский район не остался в стороне от праздника – в минувшую субботу в КДЦ «Южный» прошёл торжественный митинг-концерт в честь знаменательного события в истории современной России.

Ровно в полдень под звук фанфар начался праздничный пролог мероприятия, девизом которого стала заглавная строка народного музыкального проекта «КРЫМ – РОССИЯ! НАВСЕГДА!». Ведущие напомнили о ярких страницах истории Крымского полуострова, о его неразрывной связи с Российским государством. От крещения князя Владимира до героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, от героев Крымской войны 1854 года до морских побед славного Черноморского флота – на протяжении веков Крым был вместе со всем русским миром.

Украшением мероприятия стали выступления самодеятельных и профессиональных артистов, вокальных и танцевальных ансамблей, творческих коллективов, которые порадовали многочисленных зрителей своим искусством. Звучали музыка и песни, стихи и литературные композиции.

Отдельно стоит отметить зажигательное выступление императорского ордена св. Кирилла казачьего ансамбля «Атаман» имени Александра Красноперца. Это созвездие талантливых певцов и музыкантов, каждый из которых предстаёт на сцене неповторимой личностью. Одна из задач коллектива – не дать разорваться нити, связывающей культуру прошлого и современности, и они с ней справляются блестяще. Казачий ансамбль «Атаман» идёт своим путем как в репертуаре, так и в исполнительской манере, его особенность – в органичном синтезе традиционной казачьей песни с современной музыкальной культурой, в умении общаться со зрителями на современном музыкальном языке и диалекте старинных казачьих песен.

Одной из традиций проведения памятной акции в честь воссоединения Крыма с Россией на всеволожской земле стало вручение паспортов нашим юным землякам. В этот день гражданами Российской Федерации со всеми правами и обязанностями стали пятеро ребят – София Иванова, Савелий Галичихин, Никита Буренко, Дарья Кузнецова и Алиса Кустова.

Жителей района, собравшихся в этот день в КДЦ «Южный», сердечно поздравили с Днём воссоединения Крыма и города Севастополя с Россией, подчеркнув, что этот праздник особенно дорог для каждого гражданина нашей страны.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА