По улицам Кудрово пустят автобусы с изображениями чемпионов спорта

Комитет по транспорту Ленинградской области поддержал инициативу педагогов и наставников юных спортсменов, победителей всероссийских и международных соревнований, и теперь на бортах брендированных низкопольных автобусов, курсирующих на маршрутах города Кудрово, появятся фотографии чемпионов.

По замыслу авторов идеи, такой шаг будет способствовать популяризации здорового образа жизни и развитию спорта в Ленинградской области, а также сделает более узнаваемыми героев спорта.

По словам представителя Комитета по транспорту Ленобласти, эти современные автобусы, на которые будут наноситься портреты юных спортсменов, появились в Кудрово совсем недавно. Они работают на экологически чистом сжиженном природном газе и оснащены низкопольными площадками и системой наклона автобуса в сторону пассажира.

Александр СОРОКИН

Фото из архива Комитета по транспорту ЛО