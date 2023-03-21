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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

По улицам Кудрово пустят автобусы с изображениями чемпионов спорта

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Комитет по транспорту Ленинградской области поддержал инициативу педагогов и наставников юных спортсменов, победителей всероссийских и международных соревнований, и теперь на бортах брендированных низкопольных автобусов, курсирующих на маршрутах города Кудрово, появятся фотографии чемпионов.

По замыслу авторов идеи, такой шаг будет способствовать популяризации здорового образа жизни и развитию спорта в Ленинградской области, а также сделает более узнаваемыми героев спорта.

По словам представителя Комитета по транспорту Ленобласти, эти современные автобусы, на которые будут наноситься портреты юных спортсменов, появились в Кудрово совсем недавно. Они работают на экологически чистом сжиженном природном газе и оснащены низкопольными площадками и системой наклона автобуса в сторону пассажира.

Александр СОРОКИН
Фото из архива Комитета по транспорту ЛО

 

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