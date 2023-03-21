Кузьмоловская поэтесса удостоена медали Марины Цветаевой

Жительница поселка Кузьмоловский Марина Татаренко удостоена медали Марины Цветаевой. Эта награда была учреждена в 2022 году к 130-летию со дня рождения поэтессы. Медалью Цветаевой награждаются номинанты премии «Поэт года» за 2022 год и лица, внесшие значительный вклад в развитие русской литературы.

19 марта в Большом конференц-зале Правительства Москвы состоялась торжественная церемония награждения номинантов национальной литературной премии «Поэт года – 2022». Марина Татаренко получила памятную медаль из рук президента Российского союза писателей Д.В. Кравчука.

Александр СОРОКИН

Фото из группы «Кузьмолово Life» соцсети «ВКонтакте»