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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Кузьмоловская поэтесса удостоена медали Марины Цветаевой

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Жительница поселка Кузьмоловский Марина Татаренко удостоена медали Марины Цветаевой. Эта награда была учреждена в 2022 году к 130-летию со дня рождения поэтессы. Медалью Цветаевой награждаются номинанты премии «Поэт года» за 2022 год и лица, внесшие значительный вклад в развитие русской литературы.

19 марта в Большом конференц-зале Правительства Москвы состоялась торжественная церемония награждения номинантов национальной литературной премии «Поэт года – 2022». Марина Татаренко получила памятную медаль из рук президента Российского союза писателей Д.В. Кравчука.

Александр СОРОКИН
Фото из группы «Кузьмолово Life» соцсети «ВКонтакте»

 

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