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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Сертолово состоялась встреча с семьями участников СВО

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Вопросы оказания социальной, медицинской, психологической, материальной помощи военнослужащим – участникам Специальной военной операции на Украине – и их семьям были обсуждены 16 марта в конференц-зале Сертоловской городской больницы Здесь в рамках реализации проекта «Женщины Zа Россию» встречу организовало АНО «Центр женских инициатив Женсовет Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Участниками мероприятия стали председатель комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского муниципального района Ирина Гончарова, председатель Женсовета Всеволожского района Ленинградского областного отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Марианна Шевченко, председатель регионального отделения «Комитета семей воинов Отечества» Алла Левина, представители структурных подразделений администрации МО Сертолово, члены семей военнослужащих.

Сертоловчанкам рассказали о деятельности районных организаций, взаимодействии с семьями мобилизованных участников Спецоперации, призвали обращаться в случае возникших сложных жизненных ситуаций, оставили контакты для связи. Главный врач Сертоловской городской больницы Сергей Азаренко, обращаясь к родным воинов – защитников Отечества, обещал необходимую поддержку и поделился планами по работе учреждения в данном направлении.

Михаил БОНДАРЧИК
Фото Петра КУРГАНСКОГО

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