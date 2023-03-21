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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Савочкино подключили первых абонентов к новому газопроводу

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На прошлой неделе, 16 марта, сдан в эксплуатацию распределительный газопровод в деревне Савочкино. Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» произвели пуск газа в систему, проверили давление, подключили первых абонентов и подписали акты о приёмке приборов учёта газа.

– Пуск газа – это долгожданное событие для жителей деревни, о котором они регулярно говорили на встречах с руководителями муниципалитета, – сказала глава Бугровского сельского поселения Ирина Купина.

Дальнейшее подключение всех желающих к газопроводу будет проводиться по заявкам в АО «Газпром ГР ЛО» города Всеволожска, в установленном порядке.

Александр СОРОКИН
Фото из архива Администрации МО «Бугровское сельское поселение»

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