В Ленобласти 1 апреля стартует запись в первые классы

Заявления в первые классы на будущий учебный год принимаются с 1 апреля по 5 сентября 2023 года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, первый этап приема заявлений продлится до 30 июня. В этот период в школу зачисляются младшие братья и сестры учеников образовательной организации, дети, имеющие преимущественное право поступления, а также проживающие на закрепленной территории. Второй этап приема начнется с 6 июля и завершится 5 сентября 2023 года – в этот период принимаются заявления от семей, которые не проживают на закрепленной за школой территории.

Для подачи заявления необходимы оригинал документа, удостоверяющего личность родителя или оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации, а также оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.

Заявления можно подать на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области https://gu.lenobl.ru/Pgu/, на портале «Современное образование Ленинградской области» http://obr.lenreg.ru, в Многофункциональном центре (МФЦ) http://www.mfc47.ru и в самой образовательной организации.