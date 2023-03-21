Всеволожская детская библиотека приглашает на встречу с писательницей

Детская писательница-логопед Гурия Османова 26 марта встретится с юными читателями во Всеволожске. Для гостей подготовлена увлекательная программа «Однажды в сказке: читаем и играем».

Гурия Османова – автор более 50 книг для детей, а также множества методических пособий по логопедии и развитию речи дошкольников. Ее труды будут интересны как детям, там и взрослым, желающим поставить грамотную речь своему ребёнку.

Встреча пройдет 26 марта в 13.00 по адресу: Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 19, к. 1. Предварительная запись по телефону 8 )813-70) 290-57.