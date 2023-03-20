Эконадзор проверил качество воздуха в деревне Проба

Испытательная лаборатория эконадзора в пятницу, 17 марта, выехала в одну из деревень Всеволожского района, чтобы взять пробы воздуха. Специалисты провели исследования в непосредственной близости к предприятию по изготовлению бумаги, меламиновых и фенольных пленок, декоративного бумажно-слоистого пластика и ламината, а также плитных материалов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по результатам пятничного отбора проб превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Ранее в отношении организации инспекторами комитета эконадзора были проведены профилактические визиты, разъяснены требования закона об охране атмосферного воздуха и обязательного соблюдения его норм. Установлено, что отчетность предприятием сдается вовремя, газоочистители работают в штатном режиме.

Фото пресс-службы областного правительства